MİNİMAL BİR STİL İÇİN TAKİP ETMENİZ GEREKEN BLOGGER’LAR



“Ne kadar az, o kadar iyi!”

Kıyafet alışverişi ve gradrobunuzda sahip olduğunuz parçalar konusunda eğer siz de böyle düşünüyorsanız, bu blogger hesaplarını takibe almanızda fayda var.

Kıyafet topluluğundan hoşlanmuyor ve minimalist bir görünüme kavuşmak istiyorsanız…

Siyah, beyaz ve gri renklerinin oldukça can kurtarıcı olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Bu yeni müfredat kolay ve uygulanabilir! Tabii, sadece denim ve beyaz bir tişörtle iyi görünmeyi çalışmaktan fazlasına ihtiyacınız var, bunu da unutmayın. Saç stiliniz ve tercih ettiğiniz aksesuarların da payı bu minimal görünümde oldukça fazla.

Bir yandan, modayı da heyecan verici hale getirmeniz gerektiği gerçeği de ortada.

İşte minimalist bir stil konusunda size ilham verecek olan 7 blogger…



