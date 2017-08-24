MIRANDA KERR’İN DEPRESYONLA BAŞ ETME YÖNTEMİ



Ünlü model Miranda Kerr, The Cut’a yaptığı özel açıklamada, ağır bir depresyon geçirdiğini ve bunu nasıl yendiğini paylaştı.

“Depresyondayken insanların ne yaşadıklarını çok iyi anladım. Normalde neşeli ve mutlu bir insanım ama bu süreçte, duygu dengesizliğini çok yaşadım.”

“Bu ciddi bir şey. Beyindeki kimyasal bir dengesizlik gibi bir şey”. Kerr sözlerine şöyle devam ediyor; “Arkadaşlarınızdan ve ailenizden destek almak bu süreçte çok önemli.”

Miranda Kerr’in depresyondan çıkmak için önerisi ise egzersizden yana.

“Egzersiz yapmak için kendimi çok zorladım, yapmak istediğim son şey olmasına rağmen bu endorfin salınımını almaya çalıştım.”

“Şükretmem gereken çok şey vardı, sağlıklı bir oğlumun olması bunların başında geliyordu elbette.”

Miranda Kerr bu zihinsel dalgalanmaların geçeceğine çok inandığını da belirtiyor.

“Hayatım boyunca beni destekleyen insanları düşündüm ve bu süreci atlatmaya odaklandım.”

Ünlü modelin yaşadığı bu depresyonun arkasında Orlando Bloom ile olan boşanması yattığı biliniyor.

