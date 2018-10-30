Miray Daner Ve Kubilay Aka Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında

 

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Şimdilerde Bir Litre Gözyaşı dizisinde izlediğimiz genç oyuncu Miray Daner ve sevgilisi Kubilay Aka, Cumhuriyet’imizin 95. yıl kutlamalarında yer alan isimlerdendi.

Vatanım Sensin dizisinde başlayan aşkları dolu dizgin devam eden çiftin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özelinde yaptıkları paylaşımlar sevenleri tarafından da büyük ilgi gördü.

Kubilay Aka, bu özel fotoğrafı “Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa!” notuyla instagram hesabından paylaştı.

 

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa! 🇹🇷🇹🇷#cumhuriyetbayramımızkutluolsun #izindeyiz

Kubilay Aka (@kubilayakaa)’in paylaştığı bir gönderi ()

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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