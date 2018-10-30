Miray Daner Ve Kubilay Aka Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında

Şimdilerde Bir Litre Gözyaşı dizisinde izlediğimiz genç oyuncu Miray Daner ve sevgilisi Kubilay Aka, Cumhuriyet’imizin 95. yıl kutlamalarında yer alan isimlerdendi.

Vatanım Sensin dizisinde başlayan aşkları dolu dizgin devam eden çiftin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özelinde yaptıkları paylaşımlar sevenleri tarafından da büyük ilgi gördü.

Kubilay Aka, bu özel fotoğrafı “Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa!” notuyla instagram hesabından paylaştı.