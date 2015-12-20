MODA DÜNYASINA DAMGA VURAN KOÇ BURCU ÜNLÜLERİ





Güneş artık Koç burcuna geçti! Baharın başlangıcı olarak sayılan bugünlerde Koç burçlarını bir hayli yoğun bir gündem bekliyor. Koç burçlarının ayına geçtiğimiz bugünlerde, moda dünyasındaki ünleriyle hepsi ayrı birer stil ikonu olan Koç burcu ünlülerini mercek altına alalım istedik. Zodyağın moda tanrıçaları olarak anılan bu burcun ünlüleri, trendlere yön vermeleriyle biliniyor. İşte moda tarihine damga vurmuş Koç burcu ünlüleri:

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