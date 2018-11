Moda Tasarımcıları: Rıfat Özbek

Pin it

Like

Moda tasarım dünyasının usta isimleriyle 30. yaş özel sayımız için bir araya geldik. Yıllarını bu sektörde geçirmiş, heyecanını ilk günkü gibi yaşayan ve modanın değişimine an be an tanık olmuş isimlerden Rıfat Özbek, kendi hikayesini bizlerle paylaştı.

Modaya dair ilk anılarınızda neler var?

Londra’dayken yakın bir kız arkadaşımın Halloween kostümünü tasarladığımı hatırlıyorum.

Mesleğiniz boyunca en unutamadığınız anınız nedir?

British Fashion Council’de sahnede Margeret Teatcher’den ‘Yılın Tasarımcısı’ ödülünü aldım. O günü ve heyecanımı asla unutamam.

Moda tasarımı sizin için ne anlam ifade ediyor?

Moda benim için her şey demek. Tasarım ise bir özgürlük unsuru bence. Dekorasyondan mimariye, teknolojiden modaya tasarım, hayatın her alanında varlığını gösteren bir ifade biçimi.

Marie Claire için bir parça tasarlayacak olsanız, bu nasıl bir tasarım olurdu?

Marie Claire deyince aklıma hep genç ve alımlı bir kadın profili geliyor. O yüzden enerjik, dinamik ve hareketli çizgilerin yer aldığı tasarımlara daha çok yer verirdim.

Bu yıl 30. yaşımızı kutluyoruz. ‘30’ sizin için ne anlam ifade ediyor?

30 sayısı benim için bir ayın sonuna gelip yepyeni bir ayın başlamasını ifade ediyor. Bu sayı için yeni başlangıçların habercisi diyebilirim.

Son olarak sizden bir doğum günü mesajı alabilir miyiz?

Tabii ki… Daha nice 30 senelere Marie Claire!