Moda Tasarımcıları: Rıfat Özbek

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

Moda tasarım dünyasının usta isimleriyle 30. yaş özel sayımız için bir araya geldik. Yıllarını bu sektörde geçirmiş, heyecanını ilk günkü gibi yaşayan ve modanın değişimine an be an tanık olmuş isimlerden Rıfat Özbek, kendi hikayesini bizlerle paylaştı.

Modaya dair ilk anılarınızda neler var?

Londra’dayken yakın bir kız arkadaşımın Halloween kostümünü tasarladığımı hatırlıyorum.

Mesleğiniz boyunca en unutamadığınız anınız nedir?

British Fashion Council’de sahnede Margeret Teatcher’den ‘Yılın Tasarımcısı’ ödülünü aldım. O günü ve heyecanımı asla unutamam.

Moda tasarımı sizin için ne anlam ifade ediyor?

Moda benim için her şey demek. Tasarım ise bir özgürlük unsuru bence. Dekorasyondan mimariye, teknolojiden modaya tasarım, hayatın her alanında varlığını gösteren bir ifade biçimi.

Marie Claire için bir parça tasarlayacak olsanız, bu nasıl bir tasarım olurdu?

Marie Claire deyince aklıma hep genç ve alımlı bir kadın profili geliyor. O yüzden enerjik, dinamik ve hareketli çizgilerin yer aldığı tasarımlara daha çok yer verirdim.

Bu yıl 30. yaşımızı kutluyoruz. ‘30’ sizin için ne anlam ifade ediyor?

30 sayısı benim için bir ayın sonuna gelip yepyeni bir ayın başlamasını ifade ediyor. Bu sayı için yeni başlangıçların habercisi diyebilirim.

Son olarak sizden bir doğum günü mesajı alabilir miyiz?

Tabii ki… Daha nice 30 senelere Marie Claire!

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş
Benzer Konular

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Karşınızda, kasım kapağımızın yıldızı Burcu Biricik’in keyifli çekim hikayesi!🌟 #marieclairetr #burcubiricik #bakmaoku #hepbenimle @burcubiricik @handetokmak Video: @aytekerdem @semihergunn Röportaj: @gozdeeyibilir Fotoğraflar: @koraybirand Moda Editörü: @ceylanatinc Fotoğraf Asistanları: @sonertunca @mertabedan @baristeksan Moda Editörü Asistanları: @atahankucukatalay @aydinsiila Saç: @ibrahimzengin Saç Asistanı: @aykutykaya Makyaj: @ecekaragulle_ Makyaj Asistanı: @cireneroz Prodüksiyon Amiri: @gunkutaltun
    7
  • Pazartesiye karşı hislerimiz... #marieclairetr #monday #jenniferaniston
    4
  • Pazar günü planı @paulthecorgi ile aynı olanlar ?🐶 #marieclairetr #doglovers #sunday
    5
  • Cumartesi gecesi için stil ilhamımız; Dundas imzalı sarı elbisesi ve pozitif enerjisiyle Kendall Jenner!🌟💛 #kendalljenner #yeezy #dundas #saturdaynight #saturday #marieclairetr
    10
  • Cumartesi stilinde risk almaya ne dersiniz? Hafta sonu için kombin fikirlerini sezonun trendlerinin izinde, New York sokaklarından alıyoruz.💙 📸: @scandinavianfashions #streetstyle #ootd #saturdaynight #marieclairetr
    5
  • New York'taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'ndeki davette Scarlett Johansson ve nişanlısı Colin Jost’ın etkileyici ve romantik görünümü.💓 #scarlettjohansson #colinjost #snl #friyay #fridays
    7
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için