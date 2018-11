Moda Tasarımcıları: Vural Gökçaylı

Pin it

Like

Moda tasarım dünyasının usta isimleriyle 30. yaş özel sayımız için bir araya geldik. Yıllarını bu sektörde geçirmiş, heyecanını ilk günkü gibi yaşayan ve modanın değişimine an be an tanık olmuş isimlerden Vural Gökçaylı, kendi hikayesini bizlerle paylaştı.

Modaya dair ilk anılarınızda neler var?

Altı yaşımda balkondan şapkalı ve başında tüyler olan hanımefendileri izlerdim. Bir gün de Taksim Parkı’da illüzyonist Zati Sungur’un pelerinli fotoğraflarına uzun uzun bakakaldığımı hatırlıyorum. Fakat o zamanlar moda, kızların yaptığı bir şey olarak görülüyordu. Yine de moda tasarımı eğitimi için liseden sonra Fransa’ya gittim. Üniversitedeyken Givenchy’nin yanında staj yapma fırsatı buldum. Givenchy, Audrey Hepburn’u model gibi kullanırdı. Hepburn’un güzelliği, zarafeti ve şıklığını da asla unutamam. Jean Patou’da ve Yves Saint Laurent’teki deneyimlerimi de unutamam.

Mesleğiniz boyunca en unutamadığınız anınız nedir?

Okul döneminde bir gün çok meşhur bir konferansçı derse girdi. Rüstem Paşa Camii’ni göstererek kubbeyle minarenin birleşiminin ne kadar muhteşem olduğundan ve doğada keşfedilecek çok şey olduğundan bahsetti. Türkiye’ye döndüğümde ilk yaptığım şey Rüstem Paşa Camii’ne gitmek oldu. Ve ilk tasarımlarımda buradaki çini desenleri yer aldı.

Moda sizin için ne anlam ifade ediyor?

Moda, mutluluk demek. Mutsuz bir insanı atölyeden çok mutlu çıkardığımız zamanlar oldu.

Tasarım hayatınıza ilk başladığınızdan bu yana moda dünyasında ne gibi değişimler oldu?

Çok şey değişti. Artık öncelik para kazanmak. Haute Couture eskisi kadar satış sağlamadığı için herkes hazır giyime yöneldi. Benim zamanımda her modaevinin kendi ismiyle bir atölyesi vardı. Şu an markalar tüm parçalarını Çin ve Hindistan’da diktiriyor. O eski entelektüel, giyinmeyi bir kültür sayan müşteri kitlesi de artık yok.

Marie Claire için bir tasarım yapsanız nasıl bir şey olurdu?

Marie Claire’in kendi renklerini kullanırdım. Empirmelerden ve şifonlardan uçuş uçuş romantik

bir şeyler tasarlardım.

Bu yıl 30. yaşımızı kutluyoruz. ‘30’ sizin için ne anlam ifade ediyor?

30 yıl bir dergiyi başarıyla çıkarıyorsanız, bu bir zafer. Demek ki, çok köklü bir emeğiniz var.

Son olarak sizden bir doğum günü mesajı alabilir miyiz?

Nice 30 yaşlara Marie Claire!