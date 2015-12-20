“MODEL OF CELEBRITY 2017” ÖN ELEMESİ CAROUSEL’DE DÜZENLENİYOR

Müşra Demir - NIS 07, 2017 CUMA


Sen de Carousel’de Star Olabilirsin…

Türkiye’nin dört bir yanını dolaşarak yetenekli gençleri keşfedip ekran ve podyumlara kazandıran “Model Of Celebrity” Yarışma Jürisinin İstanbul elemesi  6 Mayıs Cumartesi günü  Carousel alışveriş merkezinde düzenlenecek. Ön elemelerin yapılacağı seçime katılmak için; adaylar 1adet boy,1 adet portre fotoğrafı ve nüfus cüzdanları ile kayıt yaptırarak yarışmaya carousel danışma noktasından başvurabilirler.

Ünlü Jüriler; Armağan ÇAĞLAYAN, Uğurkan EREZ, ve  Banu NOYAN  “Model Of Celebrity” için yapılacak ön elemede bir araya  gelerek genç yetenekleri ve özel yüzleri Carousel’de keşfedecekler.

Yeni dönemde ekran ve podyumlara yeni yüzler kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışma da Siz de yeteneklerinizi Sergileyip, Şöhret basamağına çıkabilmek için  Carousel alışveriş merkezine müracaat edebilirsiniz.

www.carousel.com.tr

facebook.com/carousel.tr

instagram.com/carousel_avm

 

Müşra Demir

İZLEMEYİ UNUTMAYIN

 