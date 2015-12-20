MODERN DÖVME TRENDİNE DAHİL OLMAK İÇİN EN İYİ ÖRNEKLER



Renkli ama basit görünmeyen dövme modeli arayışında olanlara müjde; bu sezon her zamankinden çok daha fazla, modern çizgileri ve renkleri olan dövmeler yükselişte.

Birçok kişi siyah, gri ya da nötr renkler haricindeki tonların vücutta iyi görünmediğini iddia eder. Ama aynı fikirde olmadığımızı belirtir, sulu boya tonlarının sezonun yıldızı olduğunu söyleyelim.

En canlı tonların yalın bir şekilde görünmesi için de doğru seçim yapmak çok önemli.

Sade çizgilerden sıkılanlara göre de ideal bir seçim. Çizgilerinize mavi ya da pembe tonları eklemeye ne dersiniz?

@tattrx

