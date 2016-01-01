MODERN ZARAFETİN SEMBOLÜ



Modern Zarafetin Sembolü

Çağdaş tasarımlar, duru bir anlayış, sürprizlerle dolu AKAY 2018 koleksiyonları gelin adaylarını bekliyor.

Gelinliği bir kültür olarak kavrayarak birikimini koleksiyonlarına yansıtan AKAY, 2018 koleksiyonlarının esin kaynağı “zarafet”. 40 seneyi aşkın gerçekleşen bütün koleksiyonları nazik bir minvali paylaşan AKAY, 2018 yılına özel hazırladığı modeller ile göz dolduruyor. Benzersiz tasarım ve zengin kumaş çeşitlerinin AKAY işçiliği ile buluştuğu koleksiyon modelleri naif ve vurgulu.

“AKAY, evet demeden önce.”

Koleksiyona özel üç boyutlu çiçek motifleri ile beraber sıra dışı yaka çalışmalarına yer verilen gelinlik koleksiyonları özgün bir tavrın sonucu.

Cesur ve yaratıcı modeller, ışıltılarla dolu bir hazine, AKAY bir masalı vaat ediyor.

Hareketli modellerin yanı sıra “Hellenistic” ve “Vintage” tasarımların da yer aldığı 2018 AKAY Koleksiyonları içerisinde geçen yıl markanın Türkiye’de ilkleri gerçekleştirerek hazırladığı “Nedime ve Büyük Beden Koleksiyonları” da yer alıyor.

Gelinliği süresiz bir kostüm olarak tanımlayan markanın baş tasarımcısı Sezanur Akay’ın özel olarak hazırladığı “AKAY by Sezanur Akay” koleksiyonu ise sergilendiği AKAY Wedding House Hüseyin Paşa Köşkü’nde gelin adaylarını bekliyor.

“Türkiye’nin en büyük terzihanesi…”

Her bir gelin adayı için baştan dikilen koleksiyon modelleri ile beraber kişiye özel tasarımlar da gerçekleştiren marka, abiye çalışmaları ile de farkını ortaya koyuyor.

“Bir Gelin, Bin Fidan Projesi” ile her bir gelininin adına Türkiye ormanları için fidan bağışı yaparak ailenin temeline doğa sevgisini ekmeyi amaçlayan AKAY, bir kültürü simgeliyor.

AKAY, hizmet anlayışı ve gelinliğe olan bakışı ile eşsiz bir deneyim sunuyor.

