Mona Lisa Tablosunun Modeli Erkek Mi?

 

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Yıllardır en çok tartışılan eserlerden biri olan Mona Lisa hakkındaki iddialara bir yenisi daha eklendi!

İtalyan sanat araştırmacısı Silvano Vinceti, Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa tablosunda iki farklı model kullandığını iddia etti. Modellerden ilkinin Mona Lisa del Giocondo olarak bilinen Lisa Gherardini, ikincisinin ise Salai olarak bilinen Gian Giacomo Caprotti olduğunu konuşuluyor.

İtalya Milli Tarih ve Kültürel Mirasın Geliştirilmesi Komite Başkanı Silvano Vinceti; “İddiamızın, Mona Lisa tablosunun ilk tabakasında, kızıl ötesi teknolojiyle görülebilen tartışmasız bir ispatı mevcut. Bu tabakada, gülümsemediği ve neşeli olmadığı aksine melankolik ve üzgün olduğu görünüyor.” diyerek;  Leonardo tarafından yapılan bir başka tablo Salai’nin her özelliğini Mona Lisa ile karşılaştırarak delilleri bir araya getirmek için uzun süre ekibiyle birlikte çalıştığını da belirtiyor.

“Leonardo’nun Salai’de kullandığı tüm boyama tekniklerini inceledik ve Mona Lisa ile karşılaştırdık. Bazı ayrıntılar mükemmel uydu. Sanatçı iki model kullanmış ve kendi hayal gücünden gelen yaratıcı ayrıntıları onlara eklemiş. Burada Leonardo’nun çift cinsiyetliliğe olan uzun süreli hayranlığının etkisinin olduğunu düşünüyorum. Diğer bir deyişle Leonardo için mükemmel kişi bir erkek ve bir kadının kombinasyonuydu.”

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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