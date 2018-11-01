Mona Lisa Tablosunun Modeli Erkek Mi?

Yıllardır en çok tartışılan eserlerden biri olan Mona Lisa hakkındaki iddialara bir yenisi daha eklendi!

İtalyan sanat araştırmacısı Silvano Vinceti, Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa tablosunda iki farklı model kullandığını iddia etti. Modellerden ilkinin Mona Lisa del Giocondo olarak bilinen Lisa Gherardini, ikincisinin ise Salai olarak bilinen Gian Giacomo Caprotti olduğunu konuşuluyor.