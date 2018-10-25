MOSCHINO [tv] H&M Defilesinin Çok Özel Karelerle Tüm Detayları

Paris Jackson, Frances Bean Cobain ve Miles Richie dün gece düzenlenen yüksek enerjili MOSCHINO [tv] H&M defilesinde ve after-party’de yer alan konuklar arasındaydı.

H&M ve MOSCHINO’nun Kreatif Direktörü Jeremy Scott; ünlüler, uluslararası editörler ve ilham yaratıcılarını New York’taki Times Square’de olduğu gibi aydınlık reklam panolarıyla dolu bir podyuma davet etti.

Hadid kardeşler MOSCHINO [tv] H&M iş birliğinden giydikleri parçalarla podyumda görüntülendi, efsanevi model Naomi Campell ise gösterinin kapanışını yaptı. Ön sıradaki izleyiciler arasında koleksiyondan parçalar giyen Kiersey Clemons, Leigh Lezark, Coco Rocha ve Bebe Rexha vardı.

Modeller podyuma eski New York müzikallerindeki sokak sahnelerini anımsatan bir merdiven eşliğinde geldiler. Ardından da Jeremy’nin tasarımlarını giyen insanlar görmeyi çok sevdiği ve bir sokağa benzeyen podyumda yürüdüler.

MOSCHINO [tv] H&M koleksiyonu benden hayranlarıma bir hediye, onlara olabilecek en MOSCHINO koleksiyonu sunmayı amaçladım. Defilelerimden bekleyebileceğiniz her şeyi içine katmaya çalıştım; tam bir MOSCHINO görünümü oluşturabilmek için hip hop karakterine uygun bir gösterişe sahip sokak giyimi ile çizgi film tasarımları karışımı kullandım.

diyor MOSCHINO Kreatif Direktörü Jeremy Scott.

MOSCHINO [tv] H&M defilesindeki makyajlar, dünyanın en efsanevi makyaj sanatçılarından biri olan ve H&M Beauty ürünlerini kullanan Pat McGrath tarafından yapıldı. Koleksiyonu tamamlamak için makyaj görünümü, parlak ve güçlüydü, gözlerde grafik şekilli liner ve parlak bir cilde yoğunlaşmıştı.

Jeremy, defilenin sonunda izleyenleri selamladığında podyumu çevreleyen reklam panoları yükseldi ve partiyi başlatmaya hazır olan Grammy ödüllü yapımcı ve sanatçı Diplo, DJ setinin başında belirdi. Özel bir MOSCHINO [tv] H&M geçici mağazası da ortaya çıktı ve böylece konuklar koleksiyondaki parçalara ilk kez sahip olma fırsatını yakaladı.

Gece boyunca konuklar, MOSCHINO [tv] H&M dünyasına artırılmış gerçekliğe sahip bir moda deneyimi ile gerçek anlamda adım atma fırsatı buldular. Konuklar iş birliğini yepyeni bir biçimde deneyimlemek üzere H&MOSCHINO markalı Magic Leap One gözlüklerini takarak dev bir TV setine adım attılar. Tüm teknolojik detaylar Warpin Media tarafından yaratıldı.

MOSCHINO [tv] H&M sokağın enerjisini, pop kültürü, ışıltı, eğlence ve mizahla bir arada sunan bir koleksiyon. MOSCHINO’nun kreatif direktörü Jeremy Scott kadınlar ve erkeklere özel bir koleksiyonun yanı sıra, köpekler için de aksesuarlar ve bazı özel parçalar tasarladı. MOSCHINO [tv] H&M 8 Kasım’da dünya çapında seçili mağazalarda, Türkiye’de sadece H&M Zorlu, İstinye Park ve Ankara CEPA AVM mağazaları’nda ve online’da satışa sunulacak.