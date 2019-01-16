Mudo Concept Maslak Mağazasında Sergi: “Rastgele”

Mudo’nun Kurucusu, Onursal Başkanı ve Türkiye’nin önde gelen sanat koleksiyonerlerinden Mustafa Taviloğlu‘nun deniz ve balık tutkusunun küçük bir göstergesi olan “Rastgele” sergisi, yeni Mudo Concept Maslak Mağazası sanat galerisinde sanatseverlerle buluşuyor.

Sergi, Taviloğlu’nun son yirmi yılda topladığı balık temalı koleksiyonundaki, her biri ayrı hikayeye sahip 1000’i aşkın parçadan oluşuyor. Taviloğlu’nun dostları tarafından verilen hediyeleri de kapsayan koleksiyon, ziyaretçilerini denizlerin maviliklerinde büyüleyici bir yolculuğa çıkartıyor.

1 Aralık’ta izleyiciyle buluşan ve 3 ay sürecek sergide, Taviloğlu’nun kişisel sanat koleksiyonunda bulunan, dünya çapında sanatçıların elinden çıkan deniz – balık temalı 34 sanat eseri de yer alıyor.

Mudo Concept’in mağazacılığın konseptini değiştirdiği yeni Maslak mağazası; Türkiye ve Avrupa’dan alanında uzman mimarların dokunuşlarıyla inşa edildi. Binlerce seçkin ürünü ve dünya konseptlerini bir arada bulabileceğiniz yeni Maslak Mudo Concept, çiçekçisi, cafe & restoranı ve sanat galerisiyle misafirlerine benzersiz bir alışveriş deneyimi sunuyor.