Muhteşem İkili Dizisi Ne Zaman Başlıyor?

 

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Merakla beklenen dizi Muhteşem İkili’nin yayın tarihi belli oldu.

Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’in yer aldığı dizi Muhteşem İkili’nin ilk bölümü 1 Kasım Perşembe akşamı yayın hayatına başlayacak.

M.Çağatay Tosun’un yönetmen koltuğunda oturduğu “Muhteşem İkili”nin ilk bölümü 01 Kasım Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak. Heyecanla beklenen dizi hem karakterleriyle hem de hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor.

Muhteşem İkilinin Merak Uyandıran Karakterleri

Mert Barca ya da emniyette tanındığı ismi ile Barca (İbrahim Çelikkol), Anadolu Yakası Organize Şube’nin en iyi polisidir. Yakışıklı ama dış görünüşünü önemsemeyen biri olan Barca, geçmişte ona düzenlenen bir suikastta karısını ve doğmamış bebeğini kaybetmiş ancak katil bulunamamıştır. Organize şubeden emekli babası dışında kimsesi olmayan Barca’nın hayattaki en büyük amacı ise karısının intikamını almaktır.

Mustafa Kerim Can MKC (Kerem Bürsin) olarak tanınan, Avrupa Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Zenginliği ile tanınıyor ama bu zenginliğinin nerden geldiğini kimse bilmemektedir. Huysuzluğu ve söylenmesi ile ünlüdür, bir de gözü karardığında delice bir güce kavuşmasıyla. Şıklığına önem veren, bakımlı bir adam olan MKC, boşandığı eski karısı Yağmur’a hala âşık ve oğlu Mehmet Kaan Can’a çok bağlıdır.

 

Yağmur – Öykü Karayel

MKC’nin eski karısı, oğlu Mehmet Kaan’ın annesi. Başarılı bir avukat. İnatçı, başarı azmi olan bir kadın. MKC’nin kontrol manyaklığına boyun eğecek bir karakter değil. O yüzden boşanmışlar. İçten içe hala MKC‘yi sevse de MKC değişmediği sürece onu hayatına kabul etmeye niyeti yok.

 

Nilüfer – Özge Gürel

Nilüfer, MKC’nin kız kardeşi. Tam bir özgür ruh. MKC ile başa çıkabilen tek, ona laf yetiştirebilen son kişi. Güçlü, akıllı, güzel ve çekici bir kadın. Kendi işinin başında. Abisine eyvallahı yok. Küçük yaşta annesi ve babası boşanınca annesiyle yaşadığı için onun huylarına sahip. Annesi gibi bir İstanbul kızı. Baba eksikliğini ise her zaman içinde taşımış.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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