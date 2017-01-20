MURAT DALKILIÇ VE MERVE BOLUĞUR BOŞANDI



Ağustos 2015’te nikah masasına oturan ünlü çift Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur, bugün anlaşmalı bir şekilde boşandı.

İki yıl süren evliliğin biteceğine dair ilk açıklama, Murat Dalkılıç’ın instagram hesabından paylaştığı yazıyla gelmişti.

Murat Dalkılıç’ın paylaştığı mesajda ise şu cümleler yer alıyordu;

“Yıllardır büyük bir aşk yaşadığım değerli eşim Merve Boluğur’la uzun zamandır kurtarmaya çalıştığımız evliliğimizi üzülerek noktalama kararı aldık… Sevgi ve saygı çerçevesinde vermiş olduğumuz bu kararımız yüzünden yaşadığımız hassas dönemde, herkesin saygıyla yaklaşmasını önemle rica ediyoruz. Ayrılma sebebi olarak gösterilen negatif söylemlerin bu olayla hiçbir alakası yoktur, ayrılık kararımız her ilişkide yaşadığımız sorunların evlilik kurumumuza zarar vermeye başlaması sonucu ortaya çıkmıştır. Bana yaşattığı yüzlerce mutlu gün için minnetle teşekkür ederim…”

Murat Dalkılıç



