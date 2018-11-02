Naomi Campbell ve Annesi Yeni Burberry Kampanyasının Yüzleri Oldu

Burberry, şimdiden yılbaşı hazırlıklarına başladı bile!

Ünlü İngiliz marka; İngiltere’den çıkan en ikonik modellerden biri olan Naomi Campbell ve annesini yeni kampanyasının yıldızları yaptı.

Aynı şekilde eski bir model olan Valerie Morris-Campbell‘ın kızıyla birlikte yer aldığı kampanyanın diğer yıldızları The Crown’dan Matt Smith, aktris Kristin Scott Thomas, rapper M.I.A. ve İngiliz sanatçı Juno Calypso oldu. Juno Calypso aynı zamanda kampanyayı fotoğrafladı.

İşte kampanyadan ilk kareler:

Naomi Campbell

Valerie Morris Campbell

Matt Smith

M.I.A.

Kristin Scott Thomas

Juno Calypso

1993 yılındaki Thierry Mugler defilesinde de anne-kız olarak yer almışlardı.

Anne-kızı kırmızı halıda da yanyana görmek mümkün.