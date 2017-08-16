NE GİYECEĞİNİZE KARAR VEREMEDİĞİNİZDE SIENNA MILLER’DAN İLHAM ALIN

Nurdan Gündoğdu - AğU 16, 2017 ÇARşAMBA


“Ne giysem?” sorusuna bir türlü cevap veremediğiniz günlerde, Sienna Miller’ın stil formülünden ilham alıp, mükemmel görünüme kavuşabilirsiniz. 
Sienna Miller’ın o eşsiz stilini takdir ederek, esinlenmek içn bir yandan kolları sıvayabilirsiniz.

Büyük bir güvenle, kendinden emin duruşu ise her kıyafete ve her parçaya aynı önemi verdiğini ortaya koyuyor.

Stilinden kopya çekebileceğiniz isimlerden olan Miller, aynı zamanda gündüz ve gece için çeşitli formüller geliştirmiş görünüyor.

Zahmetsiz bir şıklığın peşinde olan Miller, iki parça kullanmaktan asla vazgeçmiyor.

İşte kopya çekmenizi kolaylaştırmak için bu iki parça şıklığının en iyi görünümlerini paylaşıyoruz. 

 

Nurdan Gündoğdu

İZLEMEYİ UNUTMAYIN

 

 