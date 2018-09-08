Nemlendiricinizin Sizin İçin Doğru Olmadığını Nasıl Anlarsınız?

Cilt bakım ürünleri potansiyel partnerler gibidir. İlk görüşte aşık olduğumuz kahraman ürünler, bir süre sonra -uzun süre boyunca görmezden gelmeye çalışsak da- bizi tahriş olmuş cilt veya sivilcelerle baş başa bırakabilir. Çoğunlukla alıştığımız ürünü bırakmayı göze alamasak da; uzun vadede cildimizin sağlığı için gerekeni yapmamız gerekiyor.

İşte kullandığınız nemlendiricinin sizin için doğru ürün olmadığının kanıtları:

İrritasyon

Ünlü dermatolog Dr. Harold Lancer, tahriş olmuş cildin; o nemlendiricinin sizin için doğru olmadığının en büyük kanıtı olduğunu söylüyor. VMV Hypoallergenics’in kurucusu Dr. Vermen M. Verallo-Rowell, bu, kuru, kaşıntılı ve kırmızı deri ile sonuçlanan alerjik reaksiyonların koruyucular, koku, renklendiriciler veya asitler gibi aktif bileşenler tarafından tetiklenebilecğeini belirtiyor. Negatif bir reaksiyonla karşılaşırsanız, ürünü hemen kullanmayı bırakın ve cilt normale dönene kadar yeni kremler kullanmayın.

Akne ve sivilceler

Bir nemlendirici ciltte akne patlamasına neden oluyorsa, kesinlikle sizin için yanlış ürün olduğuna eminiz! İçeriği çok zengin olan nemlendiriciler gözenekleri tıkayabilir. Ünlü dermatolog ve Karyng cilt bakım hattı kurucusu Dr. Karyn Grossman “Piyasada, bu ürünlere hazır olduklarını düşünen 20’li yaşlarındaki kadınların en büyük sivilce nedenlerinden biri yaşlanma karşıtı kremler” diye açıklıyor. Grossman, hastalarına bu kremleri annelerine vermelerini ve bunun yerine hafif bir nemlendiriciler denemelerini öneriyor.

 

Milia

Sivilceler kötü bir nemlendirici sonucu ortaya çıkan tek şey değil. Grossman, keratinin cildin yüzeyinin altına sıkıştığında oluşan küçük beyazımsı yumrular olan miliaların gelişebileceğini söylüyor.

Kuru ve gergin cilt

Bir diğer anahtar ipucu da cildinizi nasıl hissettiğinizle alakalı.  Beverly Hills dermatoloğu ve SkinxFive’ın kurucusu Dr. Ava Shamban, cildinizi çok gergin veya çok kuru hissediyorsanız (çatlayacak gibi) o nemlendirici ile vedalaşma vaktinin geldiğini söylüyor.

Yağlı cilt

Üstteki maddenin tersine, eğer cilt bir yağ tabakası gibi hissettiriyorsa, nemlendiricinizin kötü olduğu anlamına gelebilir. Grossman, cildin yumuşak ve nemli fakat yağlı olmaması gerektiğini söylüyor.

 

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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