Neon Trendini Yakalamak İçin Edinmeniz Gereken Güzellik Ürünleri

Fotoğraf: Margie Zank

Yeni sezonda neon renkler sadece kıyafette değil makyajda da etkisini gösterecek.

İşte makyajda neon trendini yakalamak için edinmeniz gereken güzellik ürünleri:

Kat Von D Everlasting Liquid Lipstick / Dreamer

Turkuvaz belki de dudaklarınız için hayalini kurduğunuz renk değil ancak bir kez denedikten sonra vazgeçemeyeceksiniz. Markanın en popüler rengi olan bu ürün; tüm gözlerin üzerinizde olmasını sağlayacak.

NYX Vivid Brights Creme Color

Diğer makyaj markalarında pek bulamayacağınız renklere sahip olan bu seri turunculardan yeşillere hatta sarılara uzanan geniş bir neon renk skalasını yumuşak formülle buluşturuyor.

Inc.redible Listen Hard Girl Neon Lip Paint

Şimdiye kadar görebileceğiniz en parlak dudaklar için hazır olun.

Urban Decay Double Team Special Effect Colored Mascara

Harika bir maskara opsiyonu!tek bir tüpte hem metalik bitişli hem de krem bitişli iki maskara var. İkisini üst üste sürdüğünüzde ise ortaya bir mucize çıkıyor!

Huda Beauty Obsessions Palette in Electric

Bu far paleti; neon trendi yakalarken eğlenmeniz için her renge sahip. 6 mat 3 ışıltılı far içeren setteki ürünler; kolay dağıtılabiliyor.

Sephora Collection Volume On Mascara

Kim demiş maskara illa ki siyah olmalıdır diye? İşte bu tarz renkli çıkışlar için harika bir ürün.

M.A.C. Grand Illusion Glossy Liquid Lipcolour /Pink Trip

Klasik pembe rujunuza; biraz neon bir güncelleme getirin. İster tek başına ister başka bir rujun üstüne kullanın ve 3D ışıltıyı keşfedin.

Sephora Collection Sephora Pro Editorial Palette

Klasik farları bu sezonluk bir kenara bırakın. Bu 28 renklik palette saten, mat, chrome ve simli renkleri bulmanız mümkün.

Fenty Beauty Mattemoiselle Lipstick / One of the Boyz

Lavanta rengi ruj kullanmaya mesafeli olabilirsiniz ancak güzellik gurusu Rihanna’nı markasındaki bu herkese yakışacak şekilde tasarlanan lila ruju denemelisiniz.

Urban Decay 24/7 Glide-On Eye Pencil /Woodstock

Bu pembe eyeliner, gözlerinizi öne çıkaracak. Üstelik uzun süreli kalıcı da!