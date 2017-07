NETFLIX’TE KADINLAR KURALLARI SİL BAŞTAN YAZIYOR

Kadınların önlenemez yükselişi son yılların en çok konuşulan konuların başında geliyor. Toplumsal hayattan siyasete, ekonomiden eğlence dünyasına kadınlar yaşamın tüm alanlarında güç birliği yapıyor, biz de varız diyor! Kadın dayanışmasına destek veren Netflix de el ele vererek güçlerine güç katan kadınları ekrana taşıyor.

Netflix kadınları bildiğiniz gibi değil… Klişelerden uzak, gerçek kadınların hikayelerini anlatan Netflix, farklı zevklere hitap eden dizilerle izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Netflix Orijinal İçerikler Başkan Yardımcısı Cindy Holland kadın dayanışmasının önemini gözler önüne seren Netflix içerikleriyle ilgili şöyle konuştu: “Dünya nüfusunun yarısını kadınlar oluşturduğundan, kadınlar için, kadınlar tarafından geliştirilen, yine kadınları anlatan yapımları destekliyor ve yayınlıyoruz. Kadın izleyicilerimizin bağ kurabilecekleri, gerçekçi kadın portreleri ve ilişkileri ekrana getirmek bizim için önemli. Orange Is the New Black ve aynı yaratıcı ekibin elinden çıkan yeni Netflix orijinal dizisi GLOW gibi içerikler bunun en iyi örneklerini oluşturuyor”.

Netflix’te kadınların kendilerine inanarak ve birlikte hareket ederek amaçlarına ulaşabileceklerini gösteren ve kadınların kuralları sil baştan yazdıkları pek çok içerik var: