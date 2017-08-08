NETFLIX’TE ZAMAN MAKİNESİ KALKIYOR!





Netflix’te Geleceğe Dönüş üçlemesini izleme fırsatını kaçırmayın!

Geleceğe Dönüş hayranları, nostaljik bilim kurgu üçlemesini yeniden izlemek istiyorsanız, elinizi çabuk tutun! Seriyi Netflix’te izlemek için 1 Eylül 2017 tarihine kadar vaktiniz var. Çağırın eşi dostu, hazırlayın patlamış mısırları, çayı kahveyi ve Marty McFly (Michael J. Fox) – Dr. Emmett Brown (Christopher Lloyd) ikilisiyle kelimenin tam anlamıyla geleceğe dönün!

Geleceğe Dönüş. Kült serinin 1985 yılında gösterime giren ilk filmi. Marty geleceğe dönerek bir karışıklık yaratıyor. Hatasını düzeltmek içinse, anne ve babasına çöpçatanlık yapmak zorunda kalıyor.

Geleceğe Dönüş II. Dr. Brown ve Marty geleceğe, 2015 yılına macera dolu bir yolculuk yapıyor. Bu arada 1989 yapımı filmde icat edileceği öngörülen birçok şeyin gerçek olduğunu da hatırlatalım…

Dr. Brown ve Marty geleceğe, 2015 yılına macera dolu bir yolculuk yapıyor. Bu arada 1989 yapımı filmde icat edileceği öngörülen birçok şeyin gerçek olduğunu da hatırlatalım… Geleceğe Dönüş III. Serinin 1990 yılında çekilen son bölümünde, geçmişte kısılıp kalan Marty’yi kurtarmak için Dr. Brown kolları sıvıyor. Ancak zaman makinesi DeLorean bozulunca işler çığırından çıkıyor.

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