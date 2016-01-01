NETFLIX’TEN YENİ SEX AND THE CITY OLMAYA ADAY BİR DİZİ



Model Jeanne Damas, blog yazarı Garance Doré ve makyaj artisti Violette gibi şık Fransız kadınların güzellikleri, modaya bakış açıları ve yaşam tarzlarına takıntılı bir şekilde bakmadan edemeyenlerdenseniz size güzel bir haberimiz var.

@garancedore

Netflix’in Fransız yeni bir romantik komedi dizisi için hazırlık çalışmalarında olduğunu duyduk ve elbette ki heyecanlandık. İsmi henüz netleşmeyen bu yeni yapımın, otuzlu yaşlarında tek başına yaşayan bir kadının etrafında dönmeye hazırlanan hikayesi mevcut.

Senaryosunda İngiliz senarist Chris Lang’ın imzasının yer alacağı yapımda, Fransız isimlerden oluşan bir ekip kurulacak ve sekiz bölümlük bir mini dizi ortaya çıkacak. Diziye dair gelen açıklamalara göre bu heyecan uyandıran yapımın Sex And The City tadında olacağı konuşuluyor.

Diziye dair gelecek haberleri merakla bekliyoruz.



