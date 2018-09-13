New York Moda Haftası’na Damgasını Vuran 4 Olay

Londra Moda Haftası’na geçmeden önce Marc Jacobs İlkbahar / Yaz 2019 defilesiyle kapanış yapan New York Moda Haftası’nın unutulmaz olaylarını gözden geçirmeye ne dersiniz?

Etkileyici koleksiyon sunumları, özel davetler ve göz alıcı sokak stillerinin haricinde yoğun geçen bu haftada gözden kaçmasına pek mümkün olmayan olaylar da yaşandı.

“Ünlülerin” yumruklu kavgaları bu listeye damgasını vuranlardan elbette.

İşte New York Moda Haftası İlkbahar / Yaz 2019 koleksiyon sunumlarının ardından akıllara kazanan o yaşananlar…

1. Nicki Minaj ve Cardi B Kavgası

Nicki Minaj ve Cardi B, New York Moda Haftası özelinde düzenlenen davette dramatik bir karşılaşma yaşadılar. Ateşler yakıldı ve ayakkabılar fırlatıldı. Cardi B, olaydan sonra geceden ayrılırken alnındaki büyük bir şişlikle kameralara yansıdı.

Cardi B’nin, Nicki Minaj’ın üzerine gergin bir şekilde yürümesi kayıtlara geçerken, güvenlik görevlileri tarafından bunun önüne geçildiği de bilinmekte.

Cardi B’nin bu tartışmayı başlatan taraf gibi görünmesinin ardında ise Nicki Minaj’ın, Cardi B hakkında yaydığı yalanlar olduğu söyleniyor.

2. Marc Jacobs Defilesi İçin Modellerin Saçları Kesildi

Marc Jacobs İlkbahar / Yaz ’19 defilesi için 37 modelin  saçları pastel tonlarda renklere boyandı ve aynı zamanda tasarımcının isteği üzerine de modellerin saçları neredeyse sıfıra vuruldu.

3. Gigi Hadid Davete Şarap Çantasıyla Katıldı

Gigi Hadid, bir süredir gördüğümüz en abartılı çantayla New York Fashion Week kapsamında düzenlenen özel bir gala etkinliğine, bir şişe köpüklü şarabı taşıdığı şeffaf çanta ile katıldı.

4. Paris Hilton Disney Villain Karakteri Olarak Podyumda Yürüdü

Paris Hilton bu sezon podyumda birkaç kez yürüdü, ancak en çok konuşulan şovu Disney’in Villain karakteri olarak  yürüdüğü ve kolunun altına küçük bir köpeği aldığı The Blonds defilesi oldu.

 

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Like
Paylaş

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Dizileri her yerden takip etme imkanı sunan dijital yayın platformlarında bu ay neler izleyeceğiz? 🎬 Bizim heyecanla beklediğimiz dizilerden biri Maniac. Sizin bekleme listenizde olan yapım hangisi? 🎬 Mobile ( App Store ve Google Play) özel tasarımlı eylül sayımızı ücretsiz olarak bio’daki linkten indirip, Konular Editörü’müz @selenmecoglu ‘nun hazırladığı bu yazıyı okuyabilirsiniz. #marieclairetr #maniac #emmastone
    0
  • New York Moda Haftası’nın kapanışına imzasını atan @marcjacobs İlkbahar / Yaz 2019 defilesinin dikkat çeken detayları. #marcjacobs #ss19 #nyfw #marieclairetr
    0
  • Tüm hızıyla devam eden Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’da Karma I ( @sezgituzelofficial @slnakyz ) ve Karma II ( @thirdesign @sebnemgunayofficial ) podyumlarında gerçekleşen defilelerden öne çıkan görünümler. #marieclairetr #mbfwi #fashionweek #ss19
    2
  • Rihanna; New York Moda Haftası kapsamında moda severlerle buluşan SavageXFenty koleksiyonu ile beğeni topladı.💜 Defileden öne çıkan anlar için ekranı sola kaydırmayı unutmayın!👈🏻👈🏻👈🏻 #NYFW #savagexfw18 #savagexfenty #bellahadid #rihanna #fenty #gigihadid #joansmalls #marieclairetr
    3
  • Michael Kors İlkbahar / Yaz 2019 defilesinin zarif ön sıra konukları✨ #marieclairetr #michaelkors #nicolekidman #catherinezetajones #allaccesskors #nyfw
    0
  • Kara ve okyanus arasında iki dünyanın buluşması hatta çarpısması! 🌊 İlhamını #Jaws filminden alan Calvin Klein İlkbahar / Yaz 2019 koleksiyonunun dikkat çeken görünümleri için ekranı sola kaydırın. #marieclairetr #doutzenkroes #calvinklein #nyfw
    2
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için