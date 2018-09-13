New York Moda Haftası’na Damgasını Vuran 4 Olay

Londra Moda Haftası’na geçmeden önce Marc Jacobs İlkbahar / Yaz 2019 defilesiyle kapanış yapan New York Moda Haftası’nın unutulmaz olaylarını gözden geçirmeye ne dersiniz?

Etkileyici koleksiyon sunumları, özel davetler ve göz alıcı sokak stillerinin haricinde yoğun geçen bu haftada gözden kaçmasına pek mümkün olmayan olaylar da yaşandı.

“Ünlülerin” yumruklu kavgaları bu listeye damgasını vuranlardan elbette.

İşte New York Moda Haftası İlkbahar / Yaz 2019 koleksiyon sunumlarının ardından akıllara kazanan o yaşananlar…

1. Nicki Minaj ve Cardi B Kavgası

Nicki Minaj ve Cardi B, New York Moda Haftası özelinde düzenlenen davette dramatik bir karşılaşma yaşadılar. Ateşler yakıldı ve ayakkabılar fırlatıldı. Cardi B, olaydan sonra geceden ayrılırken alnındaki büyük bir şişlikle kameralara yansıdı.

Cardi B’nin, Nicki Minaj’ın üzerine gergin bir şekilde yürümesi kayıtlara geçerken, güvenlik görevlileri tarafından bunun önüne geçildiği de bilinmekte.

Cardi B’nin bu tartışmayı başlatan taraf gibi görünmesinin ardında ise Nicki Minaj’ın, Cardi B hakkında yaydığı yalanlar olduğu söyleniyor.

2. Marc Jacobs Defilesi İçin Modellerin Saçları Kesildi

Marc Jacobs İlkbahar / Yaz ’19 defilesi için 37 modelin saçları pastel tonlarda renklere boyandı ve aynı zamanda tasarımcının isteği üzerine de modellerin saçları neredeyse sıfıra vuruldu.

3. Gigi Hadid Davete Şarap Çantasıyla Katıldı

Gigi Hadid, bir süredir gördüğümüz en abartılı çantayla New York Fashion Week kapsamında düzenlenen özel bir gala etkinliğine, bir şişe köpüklü şarabı taşıdığı şeffaf çanta ile katıldı.

4. Paris Hilton Disney Villain Karakteri Olarak Podyumda Yürüdü

Paris Hilton bu sezon podyumda birkaç kez yürüdü, ancak en çok konuşulan şovu Disney’in Villain karakteri olarak yürüdüğü ve kolunun altına küçük bir köpeği aldığı The Blonds defilesi oldu.