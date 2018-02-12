NEW YORK MODA HAFTASI’NI YAKINDAN TAKİP EDEN ÜNLÜ KONUKLAR



New York Moda Haftası 2018’de ön sırada oturan ünlü konuklara göz atmaya ne dersiniz?

Evet, podyumdaki koleksiyonlar kadar defileleri ön sıradan izleyen ünlü isimler de radarlara takılmakta ve oldukça konuşulmakta.

İşte New York Moda Haftası’ndan -en iyi görünümleriyle- ön sıra ünlü konukları.

1- Liya Kebede, Julianne Moore, Sienna Miller, Zoey Deutch, Maggie Q ve Liu Shishi | Tory Burch Sonabahar / Kış 2018-19 New York Moda Haftası

2-Kate Upton, Jourdan Dunn ve Victoria Justice

3- Julianne Moore, Elizabeth Banks ve Hailey Baldwin | Tom Ford Sonbahar / Kış 2018 -19 New York Moda Haftası

4- Harper Beckham – David Beckham | Victoria Beckham Sonbahar / Kış 2018-19 New York Moda Haftası

5- Betty Gilpin, Madeline Brewer, Samantha Angelo & Camilla Belle | Hanako Maeda

6- Hailey Baldwin, Doutzen Kroes ve Rosie Huntington-Whiteley | Tom Ford Sonbahar / Kış 2018 -19 New York Moda Haftası

7- Liya Kebede, Julianne Moore, Sienna Miller, Zoey Deutch, Maggie Q ve Liu Shishi | Tory Burch Sonabahar / Kış 2018-19 New York Moda Haftası

8- Olivia Palermo | Noon by Noor

9- Rosie Huntington-Whiteley ve Zayn Malik | Tom Ford Sonbahar / Kış 2018 -19 New York Moda Haftası

10- Olivia Palermo ve Alexa Chung | Noon by Noor

