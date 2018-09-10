New York Moda Haftası’nın Ünlü Ön Sıra Konukları

New York Moda Haftası sadece podyumdaki tasarımlarla değil; iddialı ön sıra konukları ile de çok konuşuluyor.

İşte NYFW’nin dikkat çeken yıldız ön sıra konukları: 

Kendall Jenner

Longchamp

Kate Moss

Longchamp

Brie Larson

Rodarte

Emma Roberts

Boss

Christina Aguilera

Christian Cowan

 

Kate Moss & Kendall Jenner

Longchamp

Maria Sharapova

Ralph Lauren

Robert De Niro

Ralph Lauren

Jessica Chastain

Ralph Lauren

Hilary Clinton

Ralph Lauren

Oprah Winfrey & Pierce Brosnan

Ralph Lauren

Kanye West

Ralph Lauren

Rosie Huntington-Whiteley

Ralph Lauren

Blake Lively

Ralph Lauren

Nick Jonas & Priyanka Chopra

Ralph Lauren

Cynthia Nixon

Ralph Lauren

Whoopi Goldberg & Tiffany Haddish

Christian Siriano

Carmen Electra & Danielle Brooks

Christian Siriano

Elizabeth Debicki

Tom Ford

Hailee Steinfeld

Tom Ford

Cardi B

Tom Ford

Suki Waterhouse

Tom Ford

Tom Hanks & Rita Wilson

Tom Ford

Adriana Lima

Tom Ford

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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