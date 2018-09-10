New York Moda Haftası’nın Ünlü Ön Sıra Konukları

New York Moda Haftası sadece podyumdaki tasarımlarla değil; iddialı ön sıra konukları ile de çok konuşuluyor.
İşte NYFW’nin dikkat çeken yıldız ön sıra konukları:
Kendall Jenner
Longchamp
Kate Moss
Longchamp
Brie Larson
Rodarte
Emma Roberts
Boss
Christina Aguilera
Christian Cowan
Kate Moss & Kendall Jenner
Longchamp
Maria Sharapova
Ralph Lauren
Robert De Niro
Ralph Lauren
Jessica Chastain
Ralph Lauren
Hilary Clinton
Ralph Lauren
Oprah Winfrey & Pierce Brosnan
Ralph Lauren
Kanye West
Ralph Lauren
Rosie Huntington-Whiteley
Ralph Lauren
Blake Lively
Ralph Lauren
Nick Jonas & Priyanka Chopra
Ralph Lauren
Cynthia Nixon
Ralph Lauren
Whoopi Goldberg & Tiffany Haddish
Christian Siriano
Carmen Electra & Danielle Brooks
Christian Siriano
Elizabeth Debicki
Tom Ford
Hailee Steinfeld
Tom Ford
Cardi B
Tom Ford
Suki Waterhouse
Tom Ford
Tom Hanks & Rita Wilson
Tom Ford
Adriana Lima
Tom Ford