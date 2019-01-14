Nicole Kidman’ın Kusursuz Ödül Töreni Makyajının Sırları

Nicole Kidman Critics’ Choice Ödüllerinde her zamanki asaletiyle kendisine hayran bıraktı. Zarif elbisesinin yanı sıra makyajı da göz alıcıydı. Peki bu kusursuz makyajın sırrı nedir?

Makyaj artisti Kate Synnott‘un eseri olan bu görünümün öne çıkan detayı kesinlikle kirpikler! Synnott, Nicole Kidman’ın görünümüne Brigitte Bardot havası eklemek istediğini ve bu yüzden fazladan kirpikler ile dramatik bakışlar yarattıklarını söylüyor.

Makyaj artisti, bunun için KISS’in Lash Couture kirpiklerini kullanmayı tercih etmiş. Üstelik Kidman’ın bu görünümü sadece 6 dolara mal olmuş!

“Hem 60’lar etkili hem de modern bir görünüm yaratmak için küçük ve orta boyda kirpikler kullandım. Makyajda kirpik kullanırken her zaman boşlukları kısa olanlarla doldururum ve sonra ekstra etkileyici bakışlar için üzerlerine ekleme yaparım” diyor makyaj artisti.