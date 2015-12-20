NİSAN AYI ASTROLOJİ YORUMUNUZ



Nisan ayının detaylı astroloji yorumları…

KOÇ

Nisan Koç’tan gelen sportif Mars enerjisiyle tüm burçların etkilendiği ve baharın, yeni bir astrolojik yılın, içsel ve dışsal yenilenmenin, doğanın coştuğu bir aydır. Ancak 2017 Nisan ayı, Retro gezegenlerle ağır çekim ilerleyen, kafa karıştırıcı, son haftası hariç bezgin ve tembel bir ay olabilir. Zira Nisan ayı içinde tam 3 gezegen Retro yapıyor. 9 Nisan’dan 13 Nisan’a kadar olan süreçte Merkür, 6 Nisan’dan 25 Ağustos’a kadar Satürn retroya giriyor. Satürn retrosunda hayatımızdaki sorumluluklar ve disipline yaklaşımımız, özgüvenimiz, gerçeklerle yüzleşmemiz sınanıyor. Eğer bu gibi konularda, eksiklikleriniz veya kendinize söylediğiniz yalanlar varsa ortaya çıkacak, size zor zamanlar yaşatacaktır. Neyse ki bu ayın ortasında, 15 Nisan’dan itibaren Venüs düzeliyor, sevgi ve aşk konularındaki sis ortadan kalkıyor ve sevginin gerçek değerine ulaşıyoruz.

Sevgili Koç, bu Retro süreci eğitim ve iş sınavlarınızda baskı yaratabilir. Aşırı sabırsız, çocuksu bir inat içinde olabilir. Saçma tavırlar gösterebilirsiniz. Arkadaşlarla küslükler olabilir.

Siz gösterişi sevmezsiniz. Ama bu ay sizi bahar mı çarptı ne! Para kazanmak, iddialı alışverişler, yeni yatırım kaynakları, mücevherler derken çevrenizi yeni ilgi alanlarınızla şaşırtabilirsiniz. Dolar kuru, para, faiz gibi şu sözcükler, bu ay dilinizden düşmeyecek. Bu ay ortası zam istemek veya bir iş için pazarlık yapmak için de yılın ideal zamanı.

Ayın ortalarına doğru ise güçlü bir dolunay bir çok burç gibi sizi de etkileyecek ama en çok etkileyeceklerinden biri sizsiniz. 11 Nisan günü, Terazi burcunda oluşacak olan Dolunay, sizin evlilik ve ortaklık evinize düşüyor. Eğer hayatınızda eş veya yakın çalışma arkadaşınız Terazi burcu ise kırmızı alarm! Yani, öncelikle devam eden iş ortaklıkları için artık bir karar alınıyor. Bu hafta, ya yola onlarla devam edeceksiniz ya da yalnız başına uçan kartal olacaksınız. Bu süreç sizi oldukça yıpratmış olabilir ancak ne kadar zor olsa da, sonuçları uzun vadede sizin için hayırlı olacak. Yine, evlilik ile ilgili konularda da eğer sorunlar var ise, bir boşanma kararı alınabilir. Ancak, her dolunay beklenmeyeni getirdiği için, umudunuzu kestiğiniz anda, yeniden bir mutlu ikinci şans da karşınıza çıkabilir. Hayatınızda var olan sevgilinize evlenme teklif etmek için de, güzel bir haftaya giriyoruz. Ancak, devam eden Merkür retrosu nedeniyle, mesela onun ailesinden gelecek haberlere dikkat edin, bazıları yalan veya eksik olabilir.

Neyse ki, bu ay para konusunda şanslısınız. 26 Nisan günü oluşan Yeni Ay size yeni gelir kaynağı getirebilir. Maaşa zam, ek bir ödenek, ek bir iş, bir kiralama, aklınıza tüm ihtimalleri getirin bakalım. Eğer, para ile ilgili girişimleriniz de var ise, 6-7’sinden sonraki özellikle beş gün adım atmak için çok doğru bir zaman olur.

6 Nisan tarihinden itibaren, cep telefonu, kart şifreleriniz, bilgisayarınız, özel fotoğraflarınız, aklınıza ne gelirse sıkı korumaya alın. Çünkü, eğer sırlarınız veya gizli bir ilişkiniz, var ise ortaya çıkma potansiyeli yüksek. Yine bu dolunay size, zorlayıcı bir değişim, bir bitiş de yaşatabilir. Eğer bu günler içinde hayatınızdan çıkan bir aşk veya bir iş olursa, bilin ki bu kesin bir ayrılıktır. Asla geri dönmeyecektir. Zaten burcunuzda dolaşan ve sizin isyankar ve idealist yanınızı perçinleyen Uranüs yüzünden, aşırı tepkiler verme eğiliminiz var. Koç burcu, kendini çok çılgın diye tanımlar ama onun çılgınlığı asla kendi tanımladığı gibi değildir. Ani tepkileri hızlı unutursunuz sevgili Koç. Ancak, güçlü bir frenleme ve bir isteğinizin gerçekleşmemesi konusunda, yaşınız ne olursa olsun, bir ergen gibi ortalığı ayağa kaldırabilirsiniz.

Ama bu arada, eğer kendinizi şımartmak, biraz fiziksel bakıma almak, biraz tatil, derseniz o zaman ayın 24-27 tarihleri arası ideal. Ayın geri kalan kısmı, biraz karışık olacağı için, pek uygun şartlar karşınıza çıkmayabilir. Merkür retrosu sizi gergin yapacağı için, stres atma, rahatlama için ister bir pasta kursuna yazılın, isterseniz her sabah yürüyün. Ancak rutine sıkışıp kalırsanız bu size yakın çevrenizle kavga ve yalnızlık getirir.

Bu ayın önemli bir astrolojik hareketi de, meşhur Merkür retrosu… 9 Nisan tarihinde başlayan Merkür retrosu, teknoloji, ulaşım, uçak seferleri, bilgisayarlar, internet gibi konularda, aksama ve sorun çıkartır. Ancak, bir de iyi etkisi vardır. Geçmiş aylardan kapanmamış veya sürünceme de kalmış konuları yeniden gündeme getirir ama bu kez kesin sonucu görürsünüz. Yani, eski veya yarım projeleri revize etmek için harika bir zamandır Merkür retrosu, sakın bu fırsatı kaçırmayın.



