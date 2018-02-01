NOMOFOBİK OLDUĞUNUZUN 6 GÖSTERGESİ



Nomofobik kelimesini ilk kez duyuyor olabilirsiniz ama belki de farkında olmadan bu fobiyi içinizde yaşamaya başlamışsınızdır bile.

Cep telefonlarının vazgeçilmez etkisinden bahsediyoruz. Konuyu biraz daha açacak olursak, cep telefonunuz yanınızda olmadığı zaman kendinizi eksik hisseder durumuna geliyor musunuz? Cep telefonu ile sağlanan iletişimden kopma korkusu nomofobik durumu ortaya çıkardı. Reem Nöropsikiyatri Kliniği’nden Nörolog Mehmet Yavuz’dan nomofobik hakkında detaylı bilgi aldık. Bakalım nomofobik misiniz, değil misiniz?

Araştırmalar gösteriyor ki, cep telefonundan uzak kalma korkusunu yaşayan kişi sayısı her geçen gün artmakta.

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre cep telefonu kullanıcılarının %53’ünün nomofobik olma durumu söz konusu. Bu kadar bağımlı olunmasının temel sebepleri arasında telefonla her işin halledilir olması yatıyor aslında. İş bağlantıları, alışveriş, ajanda notları, gazete ve bunlar gibi sayılabilecek birçok şey, bir tık uzağımızda.

Telefonunu kaybeden, şarjı biten ya da uzak kalan kişilerin yaşadıkları bu korku, kişinin yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkileyerek hayattan kopmalarına neden olmakta. Nomofobik durumun artmasıyla birlikte kişide depresyon, aşırı öfke duyguları, panik atak gibi psikolojik sorunlara da neden olmaktadır. Konu oldukça önemli gördüğünüz üzere.

Peki, nomofobik olmanın belirtileri nelerdir?

→Telefonunuz yanınızda olmasına rağmen sürekli kontrol ediyorsanız,

→Telefonunuzun çantanızda ya da cebinizde olduğunu bilmenize rağmen sürekli çalınır diye düşünüyor ve korkuyorsanız,

→Telefonunuzun çekmemesi ya da kapanması durumunda aşırı öfke duyguları yaşıyorsanız,

→Telefonunuzun kapalı olması gereken mecburi alanlarda uçak, tiyatro gibi yerlerden uzak duruyorsanız,

→Telefonu asla kapatmıyor ve sürekli yanınızda bulunduruyorsanız,

→Arama ya da mesaj bildiriminin gelmediğini bilmesine rağmen sürekli kontrol ediyorsanız, nomofobik olabilirsiniz!

Bu fobiden kurtulmanın yolları ise şöyle;

→Cep telefonundan bir süre uzak kalın,

→Yatmadan telefonu başucunuza koymak yerine kendinizden daha uzak bir mesafeye koyun,

→Telefonunuzun sesini açarak sürekli kontrol etme takıntınızdan yavaşça kurtulun.



