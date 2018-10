Nora Romi’den “Ortalıkta Adam Mı Yok?”

Herkesin “yaşam koçu”, “ilişki gurusu” ya da “her şeyin uzmanı” olduğu günümüzde ikili ilişkiler neden bu kadar zorlaştı dersiniz? Parlak kariyerler, neşeli sosyal ortamlar, örnek ailelerle doluysa her yer insanlar neden terapiye daha çok ihtiyaç duyar oldu? Her şeyden her an her yerde haber alabildiğimiz bir çağda “aradığımız kişiye” neden ulaşamıyoruz?

İşte bu kitapta bu soruların hiçbirinin yanıtını bulamayacaksınız! Bu kitap bu sorularla yaşayan bir kadının hikâyesi; mucizelerle ya da sonsuz acılarla dolu değil, hepimizinki gibi bir hikâye… Gerçek ilişkiler, gerçek beklentiler ve gerçek arzularla örülü…

Nora Romi’nin yazdığı Ortalıkta Adam mı Yok? Destek Yayınları’ndan çıktı.

Arka kapaktan:

Barda tek başına takılanlar, kız kıza tatile çıkanlar, her yerde kendi başına eğlenen bir yalnız kadınlar ordusu. Peki nerede bu adamlar?

Başkasının yaktığı ateşte ısınanlar, yarasına tuz basanlar, hak edilmemiş mucizelerin peşinde koşanlar… Konu ilişkiler olunca koca dünya tarihini doldurmaya yetecek kadar fazla trajediye sahibiz. Üstelik çivi çiviyi söker diye trajediyi trajediyle boğmaya meyilliyiz. Ne diyordu Shakespeare: “Gözlerine yeni bir zehir bul ki, yok etsin ötekinin zehrini.”

İyi de hayat böyle mi geçecek?

Bu roman hayatınızı değiştirmeyecek, kendinizle ya da hayatınızla ilgili sıkıntıları alıp yerine çözümler koymayacak. Pozitif enerjiler, karmalar, evrene gönderiler, mesajlar yok bu kitapta. Sadece bir kadın olarak hepimizin isteyerek ya da tesadüfen yaşadığı ya da yaşayacağı gayet somut, gayet gerçek ilişkiler var.

Bir de olmayan adamlar.

İzini sürdüğümüz ama yüzüne yüzümüzü süremediğimiz, ismi olup cismi olmayanlar.

Elle tutulan, vücutla yaşanan, ruhla hissedilen bu hikâyelerin benzerini yaşamadıysanız ya da en yakın arkadaşınız yaşamadıysa belki de siz hiç yaşamadınız!