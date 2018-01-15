NOTE İLE PÜRÜZSÜZ CİLTLER



Cildinizdeki kusurları gizlemek, pürüzsüz bir görünüm kazandırmak için en büyük yardımcınız fondötendir…

Doğru bir fondötenin ise hem dokusuyla hem tonuyla cildinize uyum sağlaması gerekiyor.

Düzgün görünümlü bir ten ve makyajda başarılı bir sonuç için fondöten seçimi çok önemlidir. Kullandığınız fondötenin yapısı ve rengi cildinizin tipine ve rengine uygun olmalıdır; cilt renginizden bir ton daha açık bir fondöten rengi seçmek akıllıca olacaktır.

Kompakt fondöten dışında tüm fondötenleri sürerken parmak uçlarınızı kullanın. Elin ısısı fondötenin akıcılığını artırdığı için hem cilde yedirmek daha kolay olur hem de dayanıklılığı artar. En önemlisi daha doğal bir görünüm sağlar.

Cildinize parmaklarınızla basınç uygulayarak ortadan kenarlara doğru tüm yüzünüze yayın. Boyun ve kulaklara doğru rengi iyice yedirin. Yüzde renk bütünlüğü sağlamak için göz kapaklarınızın üzerine ve gözün alt kısmına da sürün. Profesyonel bir sonuç istiyorsanız, nemli bir sünger ile yüzün dışına doğru fondötenin üzerinden geçin.

Peki size uygun fondöten seçenekleriniz nedir, keşfetmeye hazır mısınız?

LUMINOUS MOISTURIZING FOUNDATION

İçeriğinde kullanılan macadamia yağı ciltte oluşan sebumu kontrol altına almaya ve nem dengesini korumaya yardımcı olan bu ürün, yine içeriğinde kullanılan E vitamini ve mineraller açısından zengin tatlı badem yağı sayesinde cildi yumuşak tutup hassasiyeti azaltıyor.

Note Luminous Moisturizing Foundation fiyatı 36,90 TL

MATTIFIYING EXTREME WEAR FOUNDATION

İçeriğinde bulunan sedir ağacı yağı ve spiraea özü sebum üretimini azaltmaya yardımcı olurken cildin pürüzsüz ve mat görünmesini de sağlıyor. Gün boyu kapatıcılık isteyenler için mükemmel bir ürün.

Note Mattifiying Extreme Wear Foundation fiyatı 46.90 TL

DETOX& PROTECT FOUNDATION

İçeriğinde bulunan sedir ağacı yağı ve spiraea özü sebum üretimini azaltmaya yardımcı olurken cildin pürüzsüz ve mat görünmesini de sağlıyor. Gün boyu kapatıcılık isteyenler için mükemmel bir ürün.

Note Detox& Protect Foundation fiyatı 46.90 TL

MINERAL FOUNDATION

İçeriğinde bulunan sedir ağacı yağı ve spiraea özü sebum üretimini azaltmaya yardımcı olurken cildinizin pürüzsüz ve mat görünmesini de sağlıyor. Gün boyu kapatıcılık isteyenler için mükemmel bir ürün.

Note Mineral Foundation fiyatı 49,90 TL



