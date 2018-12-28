Bu ay Oğlak burcunda gerçekleşecek güneş tutulmasıyla birlikte burçları yeni bir dönem bekliyor. İş hayatında planlar yapmak, sosyalleşmek ve seyahat etmek için ideal bir ay.

İşte Astrolog Dinçer Güner’den Ocak 2019 astroloji yorumunuz.…

OĞLAK | (22 Aralık – 20 Ocak)

6 Ocak Pazar günü Oğlak burcundaki güneş tutulması ile beraber benlik duygularınızı, insanların size bakış açılarını önemser hâle geleceksiniz. Bu ay sürekli takdir edileceksiniz. Senenin ilk günlerinde bir imaj değişikliği için adım atacaksınız. İlişkilerle ilgili ise bazı zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Temkinli davranmakta fayda var.

KOVA | (21 Ocak – 19 Şubat)

Bu ayki güneş tutulması ile yalnızlık ihtiyacınız artacak. Bu dönem, kendi ruhsal ihtiyaçlarınızı tespit etmek, bir anlamda arınmak için son derece destekleyici etkilere sahip. Kendinize yeni bir ben yaratabilir, eskiye dair sizi kırmış, incitmiş kişilerle ve durumlarla yüzleşip onlarla vedalaşabilirsiniz. Ruhsal detoksa gireceksiniz.

BALIK | (20 Şubat – 20 Mart)

Bu ay Oğlak burcunda gerçekleşecek güneş tutulması ile beraber sosyalleşeceksiniz. Arkadaş çevreleriniz de genişleyecek. Girdiğiniz arkadaş ortamlarında birileriyle tanışabilir ve bu tanışma aşka dönüşebilir. Hiç ummadığınız yerlerde eski arkadaşlarınızı görebilirsiniz. Son derece aktif ve eğlenceli bir ay yaşayacaksınız.

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan)

Kariyer alanınızda çok önemli gelişmeler yaşayacaksınız. İş hayatınızda zorluklar yaşamış olsanız da başarı ve terfi gibi kapıların açılması an meselesi. İş değiştirmek istiyorsanız bu ay son derece ideal. Yeniden işe başlamak veya mevcut pozisyonunu bir üst basamağa taşımak isteyenler, ses getirecek projelere imza atacak.

BOĞA | (21 Nisan – 20 Mayıs)

Bu ayki güneş tutulması ile beraber yurt dışı kapıları aralanacak. Uluslararası anlaşmaların ivme kazanacağı bir dönem yaşayacaksınız. Uzun süredir askıya aldığınız bir proje varsa ilgili adımlar atacaksınız. Deniz aşırı ülkelere seyahat edebilir ve eğitim programlarına katılabilirsiniz.

İKİZLER | (21 Mayıs – 21 Haziran)

6 Ocak’taki güneş tutulması eş ve ortaktan gelen finansal kaynaklar, borçlar, vergiler gibi alanlarda uzun süre etkisini gösterecek. Bu konularda temkinli davranmakta ve uzun vadeli plan yapmakta fayda var. Para akışlarınız olabilir, gelirleriniz artabilir ya da kredilerinizi yapılandırabilirsiniz.

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz)

6 Ocak Pazar günü Oğlak burcunda gerçekleşecek güneş tutulması ile tüm ilişkileriniz testten geçecek. Bekâr olanlarınız için yeni bir aşk her an kapınızı çalabilir. Ayağınızı yerden kesecek o muhteşem aşkı bulduğunuzu hissedebilirsiniz. Ortaklık gibi ticari ilişkileri kapsayan konularda ise yeni bir ortak arıyorsanız uygun koşullar bu ay içinde oluşabilir.

ASLAN | (22 Temmuz – 22 Ağustos)

Bu ayki tutulmanın etkisiyle iş hayatınızdaki tempo artabilir, kendinizi sürekli bir yerden bir yere koştururken bulabilirsiniz. Zaman zaman motivasyonunuzu kaybetseniz de her şeyin üstesinden gelecek güce sahipsiniz.

Tüm bunların sonucunda da mutlaka sizi keyiflendirecek güzel gelişmeler sürpriz bir şekilde sizi bekliyor.

BAŞAK | (23 Ağustos – 22 Eylül)

Güneş tutulmasının etkilerini özel hayatınızda, eş ve çocuklarınız ile ilgili konularda hissedeceksiniz. Evli olan Başaklar hayatlarına dair majör kararlar alabilir.

Bekâr olanlar ise aradıkları aşkı eğer değerlendirmesini bilirlerse bulacaklar. Görsel sanatlar ile ilgileniyorsanız ses getirecek projelere imza atmanız an meselesi.

TERAZİ | (23 Eylül – 23 Ekim)

Bu ayki güneş tutulması ile beraber ev ve aile gibi temaları tecrübe edeceksiniz. Evinizi dekore edebilir ya da başka bir eve taşınmayı planlayabilirsiniz.

İlişkisi olan Teraziler, geleceğe yönelik adımlar atabilir. Aile hayatınızda geçmişe yönelik yaşanmış tatsızlıklar varsa bunların yapıcı ve olumlu bir şekilde çözümlenmesi için uygun bir dönem.

AKREP | (23 Ekim – 22 Kasım)

Bu ayki tutulmanın etkisiyle artan analitik ve pratik düşünme kabiliyetiniz ön plana çıkacak. Yazılı ve görsel iletişim kanallarını oldukça aktif kullanacaksınız.

Bu dönem ertelediğiniz bir projeniz varsa hayata geçirebilirsiniz. Kariyeriniz harici aile ilişkilerinizde, yakın akraba ve komşularınızla da temas hâlinde olabilirsiniz.

YAY | (23 Kasım – 21 Aralık)

Bu ay finansal kaynaklarınızı gözden geçireceksiniz. Kredi çekebilir ya da varsa bir borcunuzu yapılandırabilirsiniz.

Para akışının gözle görünür şekilde artacağı bu süre, yatırım yapmak için de ideal bir dönem. Plan yaparken tüm riskleri analiz edip uzun vadeli düşünürseniz hedeflerinize çok daha kolay ulaşırsınız.

