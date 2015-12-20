OCAK AYI ASTROLOJİ YORUMUNUZ



2017 yılının ilk ayında burçları neler bekliyor?

KOÇ

Ocak ayının astrolojik gündemde en önemli olayı, Merkür Retrosu’nun son güçlü dalgasıyla yeni yıla başlamamız… Bu Retro sebebiyle hukuk, yurt dışı, eğitim ve kariyer anlamında bazı gecikmeler yaşanabileceği gibi; fikirsel bazı tartışmalara maruz kalabilirsiniz.

8-31 Ocak Merkür’ün direkt hareketi sırasında hedefleriniz, kariyer, geleceğe yönelik plan ve projelerinizi hayata geçirebilir. Patron ya da yöneticilerinizle hazırladığınız işleri görüşebileceğiniz gibi terfi fırsatları yakalamanız mümkündür. Yine bu Retro nedeniyle, yılbaşı ertesinde bir iç sıkıntısı, kararsızlık veya güven kaybı da yaşamanız mümkündür. En sevdiğiniz kişiler veya hobilerle, moralinizi yüksek tutmaya bakın.

Sizin pek çok iyi huyunuzun yanı sıra maalesef Ateş burcu olmanız nedenli ile çabuk patlamanız ve aynı hızla da sönmeniz herkesi şaşırtır. Bu ay bu ani rüzgar ev ve aile hanenizde esiyor. Bu ay sizin için başka bir eve taşınma veya satın alma-kiralama gözüküyor sevgili Koç. 12 Ocak tarihinde gerçekleşen Dolunay, size evle ilgili bir final getiriyor. Belki işinize çok yoğunlaştığınız için işinize yakın bir muhite taşınma fikri aniden kanınıza girebilir. Eğer evinizde tadilat, dekorasyon yapıyorsanız, bunlar nihayet bitebilir ama ödemeleri Dolunay ertesine bırakın. Dolunayın ardından gelen hafta, her şey daha rahat akacaktır. Eğer aileniz ile ilgili yaşadığınız başka sorunlar var ise, onları çözmek için de Dolunay sizi zorlayacaktır. Bu yılın ortalarından itibaren anne ve babanız, çocuklarınız, eşiniz ile yaşadığınız gergin veya tıkanıklık durumları, onların bir hastalıkları veya yardım etmeniz gereken bir konu, eğer o zaman ertelediyseniz, bu ay mutlaka çözülmesi gerekecektir. Dolunay eski sorunları eğer bitmedilerse, yenide getirebilir.

Burcunuzu son yıllarda değişime zorlayan Uranus’ün etkisiyle yeniden benzer olaylar yaşanabilir. Nisan 2017 yılından size hınç bileyenler, gizli düşmanlarınız var ise onlar yüzünü bir kez daha gösterebilir. Benzer konularda sizi zorlayıcı yepyeni etkiler ortaya çıkabilir. İş hayatınızda yüzde yüz bir rota değişimi yapmak zorunda kalabilir veya gönüllü olarak, yeni bir alana yönelebilirsiniz.

Bu ay sizin için, bir sürpriz hazırlıyor sevgili Koç… Yine aileniz ve sizi tanıyanlar tarafından inceden kıskanılmanız olası, nazar boncuğunuzu, sarımsağınızı üstünüzden eksik etmeyin. Zira, bu ayın 28’indeki Yeni Ay size güzel bir teklifi müjdeliyor. Bir arkadaş grubundan davet veya bir yılbaşı tatili planı belirebilir. Belki sevgiliniz sizinle bir hafta sonunu Abant’ta geçirmeyi önerir. Yine bu Yeni Ay, işiniz veya eğitiminiz üzerinden bir yurtdışı bağlantınız varsa, bu bağlantıyı daha da güçlendirip, beraberinde yeni teklifler getirebilir. Eğer medya, hukuk alanlarında çalışıyor veya üniversitede akademik kariyer yapıyorsanız, bingo! Yeni iş teklifleri veya devam eden işlerinizle ilgili ödüller, başarı raporları sizi bekliyor. Kitap yayınlamak veya projelerinizi dünyaya sunmak için Şubat’ın ilk haftası çok güzel bir dönemi işaret ediyor. Ama belki de en çok kıskandıracak konu aşkta yaşanacak. Eğer kalbiniz boş ise, mesela katıldığınız bir toplantıda veya internetten arkadaşlık birden flörte dönüşebilir. Yurtdışı seyahatiniz sırasında, yeni bir kişi ile tanışabilir veya bir uluslararası çöpçatan sitesinde, dünyanın diğer ucundan yaşayan birine tutulabilirsiniz. Bu kişi eğitim veya iş dünyasından da daha önce tanıdığınız, biri olabilir.

Zaten Ocak ayının ilk haftası aile ve ev meseleleri yüzünden, yeni yıla herkes eğlenerek girmiş bir ben mi böyle dağıldım diye söylenebilirsiniz. Ancak, ev ve aile demek hayatımızda en önemli konular demek. İşte, oradaki pürüzleri temizledikten sonra yaşamınıza, yeni yılda daha rahat ve 2017’dan çok daha keyifli devam edeceksiniz.