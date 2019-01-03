Ocak Ayında Edinmeniz Gereken En Yeni Güzellik Ürünleri

Yeni bir yıl, yeni güzellik ürünleri! İşte 2019’un heyecan verici ilk güzellik ürünleri!



Fenty Beauty Pro Filt’r Instant Retouch Concealer

Eğer 40 ayrı tonda fondötenin etkileyici olduğunu düşünüyorsanız; bir de Rihanna’nın 50 farklı tonda çıkardığı concealerlara bakayı deneyin. Rihanna bu ürünü “göz altı torbaları, koyu halkalar, hangover ve kötü kararlar için bir tedavi” olarak tanımlıyor.



Fenty Beauty Pro Filt’r Instant Retouch Setting Powder

Fenty Beauty bu gidişle ayın kazananı olacak gibi görünüyor. Bu kez bizi sabitleme pudrası ile kendisine hayran bırakacak olan marka; bu ürünün ciltte filtre görevi gördüğünün de altını çiziyor.



Morphe Fluidity Foundation

60 farklı tona sahip bu fondöten; aynı anda concealer, primer ve sabitleme pudrası görevlerini de görüyor.



Benefit Roller Liner Liquid Eyeliner

Hepimizin sevdiği Benefit’s Roller Lash Mascara, şimdi bir de aynı seriden eyeliner’a sahip. Üstelik waterproof.



Dior Lip Glow To The Max

Dior tartışmasız en havalı lip balmlara sahip. Yeni çıkan, eğlenceli tasarıma sahip Lip Glow To The Max de bunun kanıtı.



Bobbi Brown Crushed Liquid Lip

Bobbi Brown, bu kez yarı-mat lip balm efektli rujları ile karşımızda.



Loubivalentine Coffret Rouge Louboutin and Nude

Erken bir Sevgililer Günü kutlamasına ne dersiniz? Christian Louboutin’ın sınırlı sayıda üretilen bu kofreleri harika birer seçenek olarak öne çıkıyor.