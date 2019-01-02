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Ocak Ayında İhtiyacınız Olan 9 Kombin Önerisi

Yeni bir yıl için ihtiyacınız olan tazeleyici enerji, iyi görünmekten geçiyor biraz da.

Ocak ayı özelinde, yeni yıla stil konusunda yüksek notla başlamanızı sağlayacak öneriler ise tam aşağıda sizi bekliyor.

Sezonun yükselen trendleri de dahil olmak üzere ilham verici pek çok görünüm karşınızda.

2018 hakkında ne hissettiğinizi unutun ve önümüzdeki 365 gün için güçlü görünmenin haritasını çıakrın.


@sophiaroe

Tepeden tırnağa tek bir renge bürünmenin garantici şıklığını yakalayın.


@chrissyford

Favori jean pantolonunuzla birlikte, beyaz tişörtünüz ve suni kürklü ceketiniz size şıklık vaad ediyor.


@songofstyle

Pazartesiden cumaya, haftanın beş günü için de üniforma olmaya aday bir kombin.

Yılan derisi desenli çizme buradaki kilit parçalardan.


@tamumcpherson

Kalem etek, kadife dokunuşlu bir blazer ve çorap çizme… En ideal kış kombininiz karşınızda.


@sabinasocol

Siyah mini elbiselerinizle eşleştireceğiniz desenli külotlu çoraplarınızı bu ay sık sık kullanmaya hazır mısınız?


@babba.c

Serin yaz akşamlarında üzerinizden çıkarmadığınız elbiselerinizi, bu havalarda da boğazlı kazak ve çizmelerinizle kullanrak alternatif kombin olarak hayatınıza dahil edebilirsiniz.


@laurencaruso

Mükemmel bir kış kombini! Deri pantolon ve yılan derisi baskılı bir çizme. Boğazlı kazak konusunda renk seçimi size ait.


@deborabrosa

Beyaz gömlek için aranılan en ideal kullanım. Diz altı eteğinizle uyumu sağlamak adına gömleğinizi geniş kesim tercih edebilirsiniz.


@aesthetics.anonymous

Hafta sonu ruhu için en rahat kombinlerden! Sneaker ile de yer değiştirebilirsiniz.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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