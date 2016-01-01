OCEAN’S 8 FİLMİNDEN İLK FRAGMAN



Merakla beklediğimiz Ocean’s 8 filminden ilk fragman nihayet geldi.

Olaylar tersine döndü ve bu yepyeni “”Ocean’s”” bir grup kadından oluşan takımın yaptığı plan ile New York’ta üst düzey bir silahlı soygun yapmak üzere bir araya geliyor.

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Başrollerini Oscarlı oyuncular Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway’in paylaştığı ve Richard Armitage, Mindy Kaling; Awkwafina; Sarah Paulson, James Corden, Rihanna ve Helena Bonham Carter ’ın rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise filmin hikayesini ve Olivia Milch ile senaryosunu yazan Oscar adayı Gary Ross oturmakta.

Çekimleri New York ve çevresinde gerçekleşen aksiyon macera Ocean’s 8, Haziran 2018 tarihinde vizyona girecek.

