OFİS KIYAFETLERİNE YAZ GÜNCELLEMESİ





Kışın giyinmek kolay. Üst üste kıyafetler giyebilir, renklerle oynayabilir ya da tek bir kazakla tüm görünümü kurtarabilirsiniz. Oysa yaz mevsimi öyle mi? Giyecekleriniz hem sıcağa karşı sizi serin tutmalı hem de ofise uygun ve şık olmalı. Havaların ısınmasıyla tüm şartları sağlaması beklenen kıyafetleri ve gardırobunuzu hayal edince kendinizi ofisten çok festivallere hazır hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Fakat yazın çoğunu ofiste geçireceğiniz bir gerçek. Bu nedenle eğer festival için denim şortlarınız varsa ofis için de kumaş şortlarınız olmalı. Yaz boyu ofiste şıklığınızı riske atmamak için Morhipo Mag Editörlerinin önerilerine göz atabilirsiniz!

Eğer kıyafetler konusunda rahat bir ofiste çalışıyorsanız, şanslısınız. Rahatlığı bir pantolon bir bluz çiftinde bile yakalayabilirsiniz. Hatta ofiste şort bile giyebilirsiniz. Fakat bazı kurallara uymanız gerekiyor. Örneğin denim yerine koyu renkli kumaş şortları deneyin. Uzun kollu bluz ve babet ya da kısa topuklu sandaletlerle görünümünüzü tamamlayabilirsiniz.



Etekler, özellikle pantolon giyilemeyecek kadar sıcak günlerde en büyük kurtarıcınız olabilir. Hazır sezonda pilili midi etekler öne çıkıyorken, gardırobunuza birkaç tane ekleyin. Oversize tişört ya da bluzlarla birlikte babet ya da topuklu stiletto giyerek ofsin bir gününü yaza teslim olmadan geçirebilirsiniz. Eteğiniz özellikle açık renk ya da desenli olursa yaz trendlerine daha uygun görünürsünüz.

Yazlık takımlara ne dersiniz? Örneğin birbiriyle uyumlu etek-ceket takımlarına mutlaka bir şans verin. İlham periniz Amal Clooney olabilir. Dizin hemen üstünde bir etek ve onunla uyumlu kısa bir ceket, altına da orta boy topuklu klasik bir ayakkabıyla bir anda çıkabilecek toplantılarda bile muhteşem görünmeyi garantilemiş olursunuz.

Tek renk elbiseler, sizi ofis ortamı için yeterince ciddi gösterir. Örneğin yaza uygun beyaz ya da lacivert renkli elbiseleri ince bir kemer yardımıyla giyebilirsiniz. Uzun veya midi boy elbiseler ofis için en uygun boylar. Tek renk yerine desenli modeller tercih ederseniz daha hareketli bir görünüme kavuşabilirsiniz. Böyle durumlarda aksesuarlarınızı daha sade seçmeye çalışın.

Yüksek belli ve geniş paçalı kumaş pantolonlar ve blazerla ne kadar şık bir görünüm ortaya çıkaracağınızı biliyorsunuz. Fakat bu sefer ceket ya da pantolonunuzdan birini canlı renklerden seçerseniz, trendlere de uyum sağlamış olursunuz. Özellikle sezonun en tatlı ve trend rengi pembeyi mutlaka değerlendirin.



