Partnerinizle yenilik peşindeyseniz, artık cinsel yaşamınıza renk katmanın vakti geldi demektir. İşte ölmeden önce denemeniz gereken 30 seks fantezisi:

1- Patron-çalışan fantezisi

Araştırmalara göre çalışan kadınların %56’sı ve erkeklerin % 61’i, iş yerindeki çalışma arkadaşlarıyla ilgili fanteziler kuruyor. Neden olmasın ki? Takım elbisesi içinde bütün seksiliğiyle bilgisayar başında kahvesini yudumlayan partnerinizin yanına, bugüne kadar iş yerinde hiç giymediğiniz kadar mini bir etekle gidin ve “bugün içine ne giymediğinizi” gösterin ona. İkinizden başka kimsenin olmadığı bir ofisi istemediğinizi söyleyemezsiniz.

2- Esaret

UCLA’da yapılan bir araştırmaya göre, kadınların %64’ü tutkulu ve edilgen bir seksin hayallerini kuruyor. Neden mi? Ona ne yapması gerektiğini söyleyen bir erkeğe “gereken izinleri” vermek bir hayli tahrik edici olsa gerek. Grinin Elli Tonu şimdi daha iyi anlaşılıyor.

3- Kitapkurdu fantezisi

İnsanın okuduklarından etkilenmemesi mümkün değil. İster aşk romanları okuyun, ister süper kahramanlar dünyasında gezinin; romanın kahramanıyla sevişmek hiç de kötü bir fikir olmasa gerek.

4- Teşhircilik

Brett Kahr’ın araştırmasına göre insanların %19’u sevişirken başkaları tarafından izlenilmek istiyor. İnsanların %5’i ise kamusal alanda seks yapmanın fantezilerini kuruyor. Birileri risk almak mı dedi? Neden olmasın? Belki de sadece perdeleri açık bırakıp pencereden şöyle bir dışarı çıkmak yeterlidir.

5- Gözetleme

Partnerinizle beraber porno filmler izlemek hoşunuza gidiyor olabilir. Ya da sahilde güneşlenirken insanları süzmek, komşularınızdan gelen sevişme seslerini dinlemek sizin için yeterince tahrik edicidir. Partnerinizle bunu konuşabilir ve hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İşin sınırları size kalmış.

6- Birbirini mastürbasyon yaparken izlemek

Gözetleme işini biraz değiştirmeye ne dersiniz? Libidonuzu dizginleyemediğin bir gece, ikiniz televizyon karşısında otururken aniden elinizi aşağılara götürebilir ve partneriniz sizi izlerken mastürbasyon yapabilirsiniz. Dokunmak yasak ve sadece birbirinizi izleme şansınız var. Onun da size eşlik edeceğinden emin olabilirsiniz.

7- “Bir yabancı” fantezisi

Bir fanteziyi ilk kez denemek mi? İşte tarafların her ikisinin de denemek isteyeceği türden bir zevk. Bilinmez olmakta seksi ve gizemli bir şeyler var. Partnerinizle birbirinize iki yabancıymışsınız gibi rol yapın. Yeni tanıştığınız birisiyle dakikalar içerisinde yatakta olma fikri elbet hoşunuza gidecek. Dilerseniz fantezinizi genişleterek, dışarıda bir yerde tanışmış gibi yapabilir ve gecenin ilerleyen saatlerinde kahve içme bahanesiyle onu evinize davet edebilirsiniz.

8- Seks videosu kaydedin

Cinselliğin görsel büyüsü nasıl ki tüm dünyayı içerisine alıp hayatımızı dönüştürüyorsa, sizin de üretime geçmeniz kadar doğal bir şey yok. Men’s Health’te yayımlanan bir araştırmaya göre, kendi seks videosunu çekme fikri sadece ünlülere özgü bir olay değil. Kadınların %40’ı partnerleriyle beraber seks videosu çekmek istiyor. 2012 yılında yapılan bir araştırmada, kadınların %28’i partnerleriyle beraber seks videosu kaydettiklerini belirtirken, bu rakam 2014 yılında %52’ye kadar çıkabiliyor. Dünya ilerliyor. Geri kalmak için hiçbir neden yok. Sadece görüntülerin gizli kalacağından emin olun yeter.

9- Biri üçüncü mü dedi?

Kıskançlığı aşmak çok zor. Ama son yıllarda üçlü fanteziler önemli bir yükselişte. Araştırmalar kadınların küçümsenmeyecek bir kısmının bu fantezilerini gerçekleştirdiğini gösteriyor. Çevrenizde dönen dünya, belki hiç de sizin sandığınız kadar masum değildir.

10- Toplumsal alanlarda sevişmek

Men’s Health’te yayımlanan bir araştırmaya göre, kadınların %64’ü yatak odalarından çıkıp açık alanlara yönelmişler bile. Yakalanma korkusu, panik ve hızlı olma zorunluluğu…Bütün bu heyecanlar birleştiğinde, unutamayacağınız bir deneyim yaşayabilirsiniz. Bazı asansörler geceleri hiç kullanılmıyor, unutmayın.

11- Açık havada sevişmek

Yakalanma ihtimalini iyice düşürmek de mümkün. İnsanlar hala dünyanın her metrekaresine dağılmış değil ve partnerinizle gökyüzünün altında seks yapabileceğiniz birçok yer mevcut. Kumsallar, ormanlar, çimler ya da havuz…Karar size kalmış.

12- Uçakta seks

Daha önce de lafı geçmişti: Toplumsal alanlarda seks yapma fikri ateşlidir. Ama havadayken daha da ateşli olsa gerek. Araştırmalara göre kadınların %51’i uçakta sevişmek istiyor.Siz yine de ikaz ışıkları sönene kadar kemerinizi bağlı tutmayı unutmayın.

13- Seks oyuncakları

Biz kadınlar gerçekten ne istiyoruz? Çalışmalar gösteriyor ki, bağlanmış gözler, kelepçeler ya da vibratörler kadınları orgazma ulaştırmada büyük görev üstleniyor. LELO’nun anketine göre kadınların %76’sı, partnerleriyle beraber seks oyuncaklarını da kullanmak istiyor. Bu konuyu partnerinize açarken çekinmemelisiniz. Çünkü seks oyuncakları kullanan kadınların %89’u bu durumdan memnun.

14- Striptiz kulübü

Kadınların neredeyse yarısına yakını partnerleriyle beraber bir striptiz kulübüne gitmek istiyor. Bu tecrübeyi yaşamaktan çekinmeyin. İsterseniz kendi evinizi de striptiz kulübüne çevirebileceğinizi unutmayın.

15- Domine et

Güç güzeldir. Çoğu kadın, yatakta bütün emirlerine “emredersiniz” diye karşılık verecek ve ona itaat edecek bir erkeğin hayallerini kuruyor. İşe biraz ip ve kelepçe de karıştırabilir, hatta küçük şaplakları da deneyebilirsiniz. Kazanan her türlü siz olacaksınız.

16- Domine edilmek

Çoğu kadın, kontrolü tamamen partnerlerine bırakmayı tahrik edici buluyor (Tabii ki yine Grinin Elli Tonu). Kansas Üniversitesi’nde yürütülen bir araştırmaya göre sekste pasif olmanın aşağılanma ile bir ilgisi ise bulunmuyor.

17- Öğretmen- Öğrenci Fantezisi

Britney Spears’ın Hit Me Baby One More Time klibinin neden bu kadar popüler olduğunu düşünmüş müydünüz? Sebebi kesinlikle Britney’in mükemmel sesi değil. Okullu kız fantezisi, kıyafetlerin yanı sıra birçok seks numarasını da beraberinde taşıyor.

18- Korkusuz Şövalye

Biraz romantizm istiyorsan, bu fantezi tam olarak sana göre. İster partneriniz seni yangından kurtaran bir itfaiye, istersen de ıssız bir adaya yolu düşen korkusuz kaptan olsun. Kurtarılmak ne güzel.

19- Striptiz şovu

Erkeklerin en favori şovlarından birisi. Ama söz konusu kadınlar olunca, işin eğlence kısmı daha ağır basıyor. En seksi iç çamaşırlarınızı giyip, koltukta oturan partnerinizin gözlerinin içine bakarak soyunmak ve ona kucak dansı yapmak eğlenceli olabilir. Unutmayın, kontrol tamamen sizde olacak (belki bir yere kadar).

20- Biraz yemeğe ne dersiniz?

Dondurma, çikolata ya da krema sekse renk katabilir. Partnerini biraz dondurmayla tahrik etmek ve ona küçük oyunlar oynamak size kalmış.

21- Üniformalı adam

Kabul edelim, üniformalı erkekler her zaman bir nedenden ötürü seksidir: Kimisine göre olay kıyafetlerden, kimisine göre ise kıyafetlerin temsil ettiği değerlerden dolayı. Psikolog Jeanette Raymond, üniformanın, bir erkeğin hayattaki sorunlarla başa çıkabildiğini simgelediğini gösterdiğini söylüyor.

22- Doktor fantezisi

Amansız bir hastalığın pençesine düşmüş birisini birkaç dokunuşla tedavi etmek mümkün olabilir. Ya da tedavi olmak…Size ve partnerinize kalmış.

23- Sahne canlandırmak

Beraber izlediğiniz seksi bir sahneyi tekrar canlandırmak ve favori karakterlerinize bürünmek, her ikinize de keyif verecektir. En iyi kadın oyuncu ödüllerini bir bir toplamak sizin elinizde.

24- Masaj fantezisi

Birbirinize masaj yaparak rahatlamak ve tamamen ferahlamış bir vücutla seks yapmak çok da kötü olmasa gerek.

24- Küçük şaplaklar

İnsanlar popolara şaplak atmayı neden bu kadar sever bilinmez, ama siz ya da partneriniz, cezalandırılmak istiyor olabilirsiniz.

25- Kişisel antrenör fantezisi

Egzersizlerden nefret mi ediyorsunuz? Tadını çıkarmanın başka bir yolu var. Ama bu defa antrenörünüzün çok sıkı disiplin kuralları olduğunu ve emirlerinin yerine getirilmemesinden büyük rahatsızlık duyduğunu bilmelisiniz.

26- Tamirci fantezisi

Evde sürekli bozulacak bir şeyler vardır. Partnerin becerikliyse, neden bir şeyler yapması için onu aramıyorsunuz?

27- Teknede sevişmek

Denizin ortasında, kimseler sizi göremezken sevişmek sizce de mükemmel olmaz mıydı?

28- Kuş tüyleri

İster bağlanmak isteyin, isterseniz de tamamen serbest olun; partnerinizin sizi tüylerle okşaması hoşunuza gidebilir. Dokunuşları ne kadar yumuşak olursa, o kadar heyecanlı olacaktır.

29- Otel görevlisi fantezisi

Tatilde küçük bir kaçamak yaşamak güzel olabilir. Odanızda uzanıp yorgunluk atarken, aniden kapıyı açan birisi ile ateşli dakikalar yaşayabilirsiniz.

30. Grup seks

Gerçekleşmesi belki de en zor fantezilerden birisi. Ama bu konuda merak edilecek çok fazla nokta olduğu da kesin.