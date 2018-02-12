OMUZLARDAKİ “YÜKLERLE” ŞIK GÖRÜNMENİN SIRLARI



Kış aylarının; yağmurlu günlerine ve dondurucu soğuklarına meydan okumak için çoktan hazırsınız, biliyoruz. Kalın kalın giyinmenin ötesinde, ara ara görünen güneşe sırtınızı yaslayıp da sıcacık ısınabilirsiniz elbette.

Sıcacık giyinip sokağa çıkma aşaması tamam tabii ki ama bu meydan okumayı daha da şık ve zarif hale getirmenin yollarına da bakmakta fayda var.

Size ilham vereceğini düşündüğümüz önerilerden biri de; omuzlardan aşağı düşen montlar. O montu asla tam olarak giymeyin! Ya omuzlarınızın üzerine bırakın ya da omuzlarınızdan aşağı sallandırın.

Üşümemeyi de garanti altına almak için kat kat giyinmeyi göze alın.

2. Puf montlar, omuzdan aşağı sallandırmak için en ideallerden elbette.

3. İşte ideal bir takım ve en cezbedici görünümü. Aksesuar desteğinin önemi bir kez daha gözler önüne seriliyor.

4. Suni kürkleri omuzlarda taşımak gibisi var mı?



5. Gündüz veya gece kullanımı için ilham verici bir birleşim.

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