ONSUZ OLMAZ: YÜZ TEMİZLEME YAĞLARI



Yüz temizleme yağlarının son zamanlardaki artan popülaritesini siz de bizim gibi yakından takip ediyorsunuzdur diye düşünüyoruz.

Fakat doğru ürünü seçmekte kararsız anlar yaşıyorsanız veya yüz temizleme yağlarını kafanızda, ağır ve gözenek tıkayan güzellik ürünü olarak kodladıysanız, bu yazı tam size göre.

Cildinizi temizlemek için tercih edebileceğiniz yağlara ve kullanım önerilerine göz atmaya ne dersiniz?

Yüz Temizleme Yağları Kimler İçin Uygundur?

Tıpkı diğer güzellik ürünlerinde de olduğu üzere temizleme yağını, cilt tipinize göre seçtikten sonra herkes için uygun kullanım yakalanabilir.

Bununla birlikte, hassas ve /veya kuru cilde sahip olanların, güzellik rutinlerine eklemelerinde fayda var.

Cildin kirlerinden arınmasını sağlayan temizleme yağları, ışıl ışıl ve taze bir görünüme de kavuşmanızı sağlar.

Temizleme Yağları Nasıl Kullanılmalı?

Yüz temizleme yağlarını güzellik rutininize eklemeye karar verdiyseniz eğer kullanım sırasında aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Eğer amacınız yüzünüzdeki ağır makyajdan kurtulmaksa iki kez temizlemeyi deneyebilirsiniz. Sonrasında da kullanmakta olduğunuz temizleyicinizle sürece devam edebilirsiniz.

→ Temizleme yağınızı önce kuru cilde uygulayın.

→ Yağı yüzünüze masaj yaparak yedirmeye başlayın.

→ Sonraki adım olarak ise temizleme yağını ılık suyla yıkayabilirsiniz.

→ Yüzünüzü yumuşak bir şekilde kurulayabilirsiniz.

Burt’s Bees Facial Cleansing Oil

Kiehl’s Midnight Recovery Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil

La Mer The Cleansing Oil

Dermalogica PreCleanse

L’Occitane Shea Cleansing Oil



