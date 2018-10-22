Öpüşmeyi Mükemmelleştirecek 10 Taktik

Öpüşmek sevgiyi ve tutkuyu hissetmenin en seksi hallerinden biri. Öpüşme konusunda kafanızda soru işaretleri varsa veya öpüşmenizi daha can alıcı hale getirmek istiyorsanız size bazı taktiklerimiz olacak.

1# Ferah Bir Nefes Şart

Öpüşme öncesinde sarımsak veya baharat gibi keskin kokulara sahip yiyecekleri tüketmemeye özen gösterin.

2# Doğru Anı Yakalayın

Siz hazırsınız. Peki ya o? Özellikle ilk öpücükte zamanlama önemlidir. Karşınızdaki kişinin beden dilinden ve tavırlarından öpüşmeye hazır olup olmadığını anlamaya çalışın. Sinyalleri gözlemleyin.

3# Odaklanın

Öpüşürken başka şeyler düşünmeyin. Öpüşme bir takım çalışmasıdır. Anda kalın ve yalnızca ona odaklanın.

4# Dudaklarınızı Yumuşatın

Çatlamış ve kuru dudaklar öpüşmek için cazibe yaratmayacaktır. Dudaklarınızı nemlendirmeye ve her daim bakımlı tutmaya özen gösterin.

5# Dilinizi Kullanın

Bu kişiden kişiye değişebilecek, partnerinizin tepkisine bağlı olarak dozu arttırılabilecek bir madde. Tutku arttıkça dilinizi daha çok kullanıp tepkiyi gözlemleyebilirsiniz.

6# Romantik Anları Değerlendirin

Yağmurlu bir akşam, yıldızlı bir gece, mum ışığında yemek… Bu romantizm seviyesi yüksek anlar öpüşmek için kusursuz!

7# Spontane Davranın

Beklenmedik anlarda beklenmeyen dozda öpücükler partnerinizi ateşlemeye yetecektir. Her zaman değil ama bazı anlarda ufak, zararsız ısırıklar zevki katlayacak.

8# Taklit Edin

İyi bir öpücük dans gibidir. Partnerinizin adımlarını takip edin ve uyum sağlayın.

9# Vücuduna Dokunun

Öpüşürken ellerinizi partnerinizin boynunda ve sırtında gezdirin. Hazzı arttırdığı şüphesiz!

10# Geri Bildirimde Bulunun

Bazı kişiler öpüşürken daha yumuşak, bazı kişilerse daha sert hareketleri tercih ederler. Bunu bilebilmenin en iyi yolu dürüstçe konuşmaktan geçiyor. Birbirinizle öpüşme hakkında konuşun ve edineceğiniz görüşler ışığında bu anları daha da mükemmelleştirin!