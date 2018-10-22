Öpüşmeyi Mükemmelleştirecek 10 Taktik

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

Öpüşmek sevgiyi ve tutkuyu hissetmenin en seksi hallerinden biri. Öpüşme konusunda kafanızda soru işaretleri varsa veya öpüşmenizi daha can alıcı hale getirmek istiyorsanız size bazı taktiklerimiz olacak.

1# Ferah Bir Nefes Şart

Öpüşme öncesinde sarımsak veya baharat gibi keskin kokulara sahip yiyecekleri tüketmemeye özen gösterin.

2# Doğru Anı Yakalayın

Siz hazırsınız. Peki ya o? Özellikle ilk öpücükte zamanlama önemlidir. Karşınızdaki kişinin beden dilinden ve tavırlarından öpüşmeye hazır olup olmadığını anlamaya çalışın. Sinyalleri gözlemleyin.

3# Odaklanın

Öpüşürken başka şeyler düşünmeyin. Öpüşme bir takım çalışmasıdır. Anda kalın ve yalnızca ona odaklanın.

4# Dudaklarınızı Yumuşatın

Çatlamış ve kuru dudaklar öpüşmek için cazibe yaratmayacaktır. Dudaklarınızı nemlendirmeye ve her daim bakımlı tutmaya özen gösterin.

5# Dilinizi Kullanın

Bu kişiden kişiye değişebilecek, partnerinizin tepkisine bağlı olarak dozu arttırılabilecek bir madde. Tutku arttıkça dilinizi daha çok kullanıp tepkiyi gözlemleyebilirsiniz.

6# Romantik Anları Değerlendirin

Yağmurlu bir akşam, yıldızlı bir gece, mum ışığında yemek… Bu romantizm seviyesi yüksek anlar öpüşmek için kusursuz!

7# Spontane Davranın

Beklenmedik anlarda beklenmeyen dozda öpücükler partnerinizi ateşlemeye yetecektir. Her zaman değil ama bazı anlarda ufak, zararsız ısırıklar zevki katlayacak.

8# Taklit Edin

İyi bir öpücük dans gibidir. Partnerinizin adımlarını takip edin ve uyum sağlayın.

9# Vücuduna Dokunun

Öpüşürken ellerinizi partnerinizin boynunda ve sırtında gezdirin. Hazzı arttırdığı şüphesiz!

10# Geri Bildirimde Bulunun

Bazı kişiler öpüşürken daha yumuşak, bazı kişilerse daha sert hareketleri tercih ederler. Bunu bilebilmenin en iyi yolu dürüstçe konuşmaktan geçiyor. Birbirinizle öpüşme hakkında konuşun ve edineceğiniz görüşler ışığında bu anları daha da mükemmelleştirin!

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş
Benzer Konular

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Herkese günaydın.😴💤 📸: @samsonthedood #goodmorning #mondays #marieclairetr
    11
  • İyi ki doğdun Kim Kardashian!🎂 Bugün 38. yaş gününü kutlayan ünlü yıldızın geçmişten günümüze değişimi için marieclaire.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz!🎉🎊 #kimkardashian #kimkardashianwest #kuwtk #hbd #marieclairetr
    2
  • Meghan Markle ve Prens Harry’nin bu sevimli anları ile; herkese keyifli bir pazar günü dileriz.💓 #sunday #sundayfunday #meghanmarkle #princeharry #kensingtonpalace #royalfamily #marieclairetr
    0
  • Hafta sonu için stil ilhamımızı; sezonun ekose trendinin izinde Paris sokaklarından alıyoruz.💙 📸: @stylemilkshake #streetstyle #ootd #saturdaynight #marieclairetr
    2
  • Cate Blanchett; Roma Film Festivali’nde tercih ettiği Acne Studios imzalı bu takımı ile her zamanki gibi dikkat çekici görünüyor.⚡️ #cateblanchett #romefilmfestival #ootd #marieclairetr
    2
  • Kusursuz sonbahar stili için klasik ve ikonik parçalarla, doğru kombinleri de yaparak harika bir sonuç yakalayabilirsiniz. ⚡️ Bu sezon parlamak isteyenlere zamansız parçalar konusundaki önerimiz ise TOMMY HILFIGER Sonbahar 2018 Kadın Giyim Koleksiyonu oluyor.🌟 #tommyhilfiger
    0
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için