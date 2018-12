Orgazm Rehberi: Aldığınız Zevki Arttırmanın Sırları

Yeni aşklar, ayrılıklar, uzun süreli ilişkiler ve bebek sahibi olmak… Tüm bunlar yaşadığınız orgazmları da etkiliyor. Rehberimizi takip edin ve aldığınız zevki arttırmak için yapabileceklerinizi öğrenin.

“NİHAYET!” ORGAZM

Hemen gerçekleşmedi ama birkaç denemeden sonra yeni partnerinizle mutlu sona ulaştınız!

Neden Mükemmel?

Paylaştığınız zaferi bir yana bırakırsak, yabancısı olduğunuz bir tenin inceliklerini öğrenmeyi başardınız. Bu, sonraki seks randevularınız için oldukça iyi bir adım.

Nasıl Ulaşırsınız?

Filmlerdekinin aksine (ve çiftimiz ilk sevişmelerinin 36. saniyesinde eşzamanlı orgazma ulaşır…) gerçek hayatta orgazm olmak için pratik yapmak gerekiyor. Hatta Ball State Üniversitesi, Sosyal Psikoloji Bölümü Başkanı Justin Lehmiller tarafından analiz edilen verilere göre, kadınların yeni partneriyle yaşadığı ilk sevişmede orgazma ulaşma şansı yüzde 32.

Altı-yedi sevişme sonrasında ise bu oran yüzde 51’e çıkıyor. Bu arada kadınların üçte ikisinin orgazma sadece cinsel birleşme ile ulaşmadığını belirtelim. Klitoral uyarılma da (oral yolla ya da partnerinizin elleri yardımıyla) orgazma ulaşmada büyük rol oynuyor.

Huzursuz iç sesiniz de orgazm olma yolunda karşınıza çıkan taşlardan biri. (Doğru şekilde mi hareket ediyorum? Karnım kimbilir nasıl görünüyor?) Kafanızdaki sesleri susturup yaşadığınız deneyime –ve partnerinizin sizi seksi buluyor olmasına- yoğunlaşın. Touch Me There! kitabının yazarı Dr. Yvonne K. Fullbright, yoga ya da meditasyondaki gibi nefes alıp verişinize odaklanmanızı öneriyor. Dilerseniz kendinizi ritmik hareketlerin akışına da kaptırabilirsiniz. Northwestern Üniversitesi’nde yapılan yeni bir çalışmaya göre, ritmik hareketler beyinde farklı bir algı oluşturarak kişiyi transa benzer bir hâle sokuyor, bu da orgazmı kolaylaştırıyor.



UZUN SÜRELİ İLIŞKİLERDE ORGAZM

Bağlılık içeren bir ilişkideki en seksi taraf nedir? Tabii ki birbirinize duyduğunuz güvenin yatak odanızı da şenlendiriyor olması.

Neden Mükemmel?

Seattle’daki Northwest Institute on Intimacy’in kurucusu Tina Schermer Sellers, “Güven veren bir ilişkide kadın cinselliğini bütün renkleriyle yaşar” diyor. Dahası: Partnerinizi de bunun parçası hâline getirdiğinizde aranızdaki bağ daha da güçlenir.

Nasıl Ulaşırsınız?

Şimdiye kadar hangi hareketin ikinizi moda sokacağını öğrenmişsinizdir. Ancak bu bile eskisi kadar sık sevişeceğiniz ya da her zaman aynı heyecanla sevişeceğiniz anlamına gelmiyor. Farklı baharatları harmanladığınız, karışık orgazm tabağına ne dersiniz?

Açıklayalım: Klitorisin ve vajina duvarında yoğun sinirlerin yer aldığı G noktasının aynı anda uyarılmasıyla orgazma ulaşabilirsiniz. Oral seks sırasında partneriniz iki parmağını içinde ileri-geri hareket ettirebilir ya da köpek stilinde bir yandan da klitorisini uyarabilir. Seks oyuncakları konusunda utangaç olmanıza da gerek yok.

Indiana Üniversitesi Cinsel Sağlık Merkezi’nin açıklamasına göre erkeklerin yüzde 44’ü seks oyuncaklarına sıcak bakıyor. (Üstelik çoğunluğu partneri ile birlikteyken kullanmayı tercih ediyor.) Ancak bu oyuncakları devreye sokmadan önce klitorisin yeterince uyarılması önemli. Fullbright, “Böylelikle pelvik bölgende kan akışı hızlanır ve G noktası genişlediği için ulaşması daha kolay olur” diyor.

Başka bir fikir ister misiniz? Orgazma yaklaştığınızda, daha büyük bir final için “durmayı” deneyin. Partneriniz doğru hesaplanmış dokunuşlarla sizi kıvrandırabilir ve siz de onun sizin hazzınız için uğraştığını bildiğinizden ilginizi kaybetmezsiniz.



TEK GECELİK ORGAZM

Bir ilişki yaşamak istemediğiniz birisiyle sevişmenin -özellikle uzun soluklu bir ilişkiden yeni çıktıysanız- kendinizi özgür hissetmenize sebep olan bir yanı var.

Neden Mükemmel?

New Yorklu İlişki Koçu Shula Melamed, “Çünkü cinsel özgürlüğünüzü ve arzulanma hakkınızı yeniden inşa ediyorsunuz” diyor ve ekliyor; “Bunlar özgürleştiren ve iyileştiren orgazmlar!”

Nasıl Ulaşırsınız?

Yalnız bir kadın olmanın tadını mı çıkarıyorsunuz? Sadece sekse ihtiyaç duyuyor ya da yeni şeyler denemek istiyor olabilirsiniz. Orgasms: How to Have Them, Give Them and Keep Them Coming kitabının yazarı Lou Paget, “Bu tarz ilişkide, partnerin seni sadece tensel temas yoluyla tanıyor” diyor. Yani sizi herhangi bir şekilde yargılama şansı yok denecek kadar az. O hâlde rahat olun ve doyuma ulaşmanın yeni yollarını keşfedin.

Örneğin ilginizi çekiyorsa anal seksi deneyin. Sanılanın aksine birçok kadın bunu oldukça haz verici buluyor. Çünkü bu bölgenin uyarılması, klitoral orgazmda rolü olan sinirleri harekete geçiriyor. Bu ayrıca birden fazla orgazm yaşamanız için uygun bir ortam oluşturuyor. Denemiş olan (yüzde 12 oranında) kadınların önerileri ise şöyle: Vibratör kullan, orgazmın öncelik olduğuna inan ve sevişme faslını (bir saatin üzerinde olacak şekilde) uzatın.



DOĞUM SONRASI ORGAZM

Hamilelik, psikolojinizi altüst etmiş olabilir. Çiftlerin çocuk sahibi olunca genelde seks hayatlarını nadasa bıraktığı bir gerçek. Ancak partnerinizle olan yakınlığınız ve yaşadığınız orgazm hâlâ önemli.

Neden Mükemmel?

Seks Terapisti Ashley Grinnonneau-Denton, yeni anne orgazmlarının faydalarının saymakla bitmediğini söylüyor: “Orgazm nedeniyle oluşan vajinal kasılmalar, doğumdan sonra güçsüzleşen pelvik taban kaslarını güçlendirir. Ve zamanla, orgazmla salgılanan oksitosin hormonu doğum sonrası ağrılarını hafifletebilir.” Ayrıca partnerinizle yeniden ilişki kurmanız her açıdan mükemmel olacaktır.

Nasıl Ulaşırsınız?

Birçok doktor yeni annelere -bedenleri iyileşsin diye- cinsel birleşme için altı hafta beklemelerini öneriyor. Ancak bu süreden sonra bile seks, farklı hissettirebiliyor. Hamilelik, üreme organları etrafındaki bağları uzatır ve bu da hissiyatı değiştirebilir. Doğum sonrası östrojen hormonunda gözlemlenen düşüş ise vajinal kuruluğa sebep olabildiği için kayganlaştırıcıya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Bir bebek sahibi olmak ve doğum sonrası bedeninizin yeni şekline alışmaya çalışmak, duygusal olarak sizi etkileyebilir ve moda girmenizi biraz zorlaştırabilir.

Bazı tavsiyelerde bulunalım: Bebeğinizi emzirdikten ve uyuttuktan sonra eşinizle seks randevusu ayarlayabilirsiniz. Yeni iç çamaşırları alarak, biraz eğleneceğiniz bir ortam yaratarak ya da yatak odanızı mumlarla donatarak kendini seksi hissedebilirsiniz. Bu süre zarfında hedefiniz, yaşayacağınız orgazm olsun. Ön sevişmeyi uzatmanız da orgazma ulaşmanızı kolaylaştırabilir.



DENEYİMLİ ORGAZM

Tıpkı Viggo Mortensen gibi, yaşadığınız orgazmlar da yıllar geçtikçe daha mükemmel olur. Hatta sayıları artar. Journal of Sexual Medicine’da yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, 40’larında ve 50’lerinde olan kadınların yüzde 70’i son cinsel deneyimlerinde orgazma ulaşırken, 18-24 yaş arasındaki kadınlarda bu oran yüzde 61’de kalıyor.

Neden Mükemmel?

Zaman ve deneyim, bedensel kusurlara daha az önem vermenizi sağlıyor. Ayrıca Pittsburh Üniversitesi araştırmacılarının bulgularına göre bazı kadınlar, 40’larından itibaren cinsel anlamda daha maceracı (yeni pozisyonlar denemek, daha çok mastürbasyon yapmak gibi) bir kişiliğe bürünüyor.

Nasıl Ulaşırsınız?

Yaşınız ilerledikçe, kendinizi hazır hissetseniz bile orgazma ulaşmanız biraz vakit alabilir. Çünkü östrojen ve testosteron seviyelerindeki düşüş, uyarılmanızı ve kayganlaşmanızı etkiler. (Ayrıca zamanla pelvik taban kaslarınız da zayıfladığı için yaşadığınız orgazmların yoğunluğu azalabilir ve süresi kısalabilir.)

Cinsellik Eğitmeni Barbara Keesling, “Süreci hızlandırmak istiyorsan, sevişme öncesi fantezi kurmayı dene” diyor. (En iyi yol, bir kişiye odaklanıp bir sürü detay hayal etmeniz.) Ayrıca ateşli bir roman okuyabilir ya da seks öncesi birkaç dakikayı vibratörünüzle yalnız geçirebilirsiniz. Düzenli egzersiz yapmak da -cinsel bölgeler de dahil olmak üzere- tüm vücudunuzda kan akışını hızlandırdığı için size yardımcı olacaktır.

ORGAZM ŞART MI?

Eğer her seferinde havai fişeklerin patlaması sizin için öncelik değilse, yalnız değilsiniz. Cinsel veri firması Isbel tarafından yapılan bir ankete göre, konu cinsel doyum olduğunda kadınların yüzde 81’i iletişim ve samimiyeti orgazmın üzerinde tutuyor.

Derleyen: Pınar Şen | Women’s Health