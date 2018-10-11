Öykü Karayel’in Bakım Ritüelleri

 

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Güzel oyuncu Öykü Karayel’in Galata’daki evine konuk oluyor, bakım sırları ve güzellik rutinini keşfediyoruz.

BAKIMLA İLK TANIŞMA

Bakımla yeni tanıştım, diyebilirim. Makyaj ürünlerine her zaman bir merakım vardı. Ama cilt bakımı gibi genel güzellik uygulamalarına yeni ihtiyaç duymaya başladım.

Fotoğraflar: Selin Saral

CİLT BAKIMI RUTİNİ

“Cildim için genellikle dermokozmetik markaları tercih ediyorum. Her gün öncelikle Kiehl’s’ın yüz yıkama jeliyle yüzümü yıkayıp, ardından tonikle cildimi temizliyorum. Gün içerisinde, yine markanın nemlendirici kremini uyguluyorum.

Gece ise yatmadan önce Midnight Recovery Concentrate serumla, yine aynı serinin göz çevresi kremini kullanıyorum. Bir haftalık kısa bir süre içerisinde bile cildime iyi geldiğini söyleyebilirim.”

Fotoğraflar: Selin Saral

MAKYAJ SEANSLARI

“Günlük hayatımda çok fazla makyaj yapmıyorum. Ama belli zamanlarda yaptığımda, kullanmaktan vazgeçemediğim ürünler kesinlikle Yves Saint Laurent’ın Kiss and Blush likit rujları. Canım o gün makyaj yapmak istediğinde, sadece dudağıma ve yanağıma bu üründen kullanıyorum.

Bunun dışında setlerde ve özel günlerde genellikle makyajımı ben yapıyorum. O anlarda benim için en önemli olan şey doğal yapılı bir fondöten kullanmak. Yine ince yapılı bir fondöten kullanıyorum. Pudradan ise olabildiğince uzak duruyorum.”

SAÇ BAKIMI

“Saçlarımın ince telli ve kuru bir yapısı var. Dolayısıyla başa çıkması zor bir saç türü. Genellikle evde hazırlanan uzun vadede etki gösteren bakımları tercih etmek yerine, daha hızlı sonuç gösteren, kuaförlerde uygulanan keratin bakımını yaptırıyorum. Bakım yaptırdıktan sonra ise yoğun keratin içeren şampuan ve saç bakım kremi kullanıyorum.”

Fotoğraflar: Selin Saral

EL VE AYAK BAKIMI

“Ellerim için Collistar nemlendirici el kremi ve eczaneden aldığım Dermoskin N-balsam tırnak bakım kremini kullanıyorum. Ayaklarım için de Neutrogena’nın ayak nemlendiricisini tercih ediyorum.”

Fotoğraflar: Selin Saral

PARFÜM TERCİHLERİ

“Eskiden kadının bir tek parfümü olmalı, o koku ona ait olmalı diye düşünürdüm. Hatta benim için o parfüm Coco Chanel Mademoiselle’di. Uzunca bir süre bu parfümü kullandım. Ama şimdi herkesin kendine has, güzel, doğal bir kokusu olduğunu ve buna yönelmesi gerektiğini düşünüyorum.

Başka bir kokuyla onu yer değiştirmek anlamsız geliyor. O yüzden artık ancak özel günlerde,  kullanıyor, bittikçe de değiştiriyorum.”

Fotoğraflar: Selin Saral

ÖZEL SIRLARI

“Özel bir sırrım hiç yok diyebilirim.” (Gülüyor)

Fotoğraflar: Selin Saral

 GÖRÜNÜM

“Makyajda pembe tonları tercih ediyorum. Likit rujlar, aydınlatıcı ve hafif bitişli fondötenler kullanıyorum.”

Fotoğraflar

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