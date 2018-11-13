Ozan Güven 14 Yıl Aradan Sonra Tiyatro Sahnesine Geri Dönüyor

Ozan Güven, 14 yıl sonra yeniden tiyatro sahnesinde!

Baba Sahne’nin yeni prodüksiyonunda Ozan Güven “Don Kişot’um Ben” diyor ve başrolü de Günay Karacaoğlu’yla paylaşıyor.

Oyunun hikayesi; bildiğimiz “Don Kişot” : Senor Quijano bir gün delirir, silahtarı Sancho Panza’yla maceradan maceraya koşar…

Baba Sahne, bir klasiği, bildiğimiz “Don Kişot”u, alışılmışın dışında bir yorumla sahneye taşıyor. Cervantes’in ölümsüz eseri “Don Kişot”, Mihail Bulgakov’un, dönemini yakalayan uyarlaması üzerinde yükselen yepyeni bir metinle ve ödüllü yönetmen Emrah Eren’in yorumuyla bir defa daha düşüyor yollara.

Önümüzdeki günlerde seyirciyle buluşmaya hazırlanan “Don Kişot’um Ben”de Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu’nun yanı sıra; Nazlı Tosunoğlu, Ömür Arpacı, Serhan Ernak, Nur Erkul, Dilşad Bozyiğit, Diren Polatoğlu, Enis Aybar, İbrahim Aladağ, Tuğba Eskicioğlu ve Kamran Velicanov rol alıyor.