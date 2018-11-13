Ozan Güven 14 Yıl Aradan Sonra Tiyatro Sahnesine Geri Dönüyor

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

Ozan Güven, 14 yıl sonra yeniden tiyatro sahnesinde!

Baba Sahne’nin yeni prodüksiyonunda Ozan Güven “Don Kişot’um Ben” diyor ve başrolü de Günay Karacaoğlu’yla paylaşıyor.

Oyunun hikayesi; bildiğimiz “Don Kişot” : Senor Quijano bir gün delirir, silahtarı Sancho Panza’yla maceradan maceraya koşar…

Baba Sahne, bir klasiği, bildiğimiz “Don Kişot”u, alışılmışın dışında bir yorumla sahneye taşıyor. Cervantes’in ölümsüz eseri “Don Kişot”, Mihail Bulgakov’un, dönemini yakalayan uyarlaması üzerinde yükselen yepyeni bir metinle ve ödüllü yönetmen Emrah Eren’in yorumuyla bir defa daha düşüyor yollara.

 Önümüzdeki günlerde seyirciyle buluşmaya hazırlanan “Don Kişot’um Ben”de Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu’nun yanı sıra; Nazlı Tosunoğlu, Ömür Arpacı, Serhan Ernak, Nur Erkul, Dilşad Bozyiğit, Diren Polatoğlu, Enis Aybar, İbrahim Aladağ, Tuğba Eskicioğlu ve Kamran Velicanov rol alıyor.

 

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • 30. yaşımızı kutladığımız kasım sayımızda; ilk günden bugüne tüm Marie Claire kapakları sizi bekliyor. ✨ Bu zaman yolculuğunun etkileyici kapak yıldızlarından biri de; Duygu Dikmenoğlu. #marieclairetr #duygudikmenoglu
    0
  • Sıcak tonlarda sokak stili > soğuk havalar #marieclairetr #streetstyle #💨
    2
  • - Bir süper gücün olsaydı bu ne olurdu? - İstediğim bilgileri beynime kopyalamak. Çünkü çok unutkanım. ✨ Kapak yıldızının Burcu Biricik olduğu ve 30. yaşımızı kutladığımız kasım sayımızı kaçırmayın. #marieclairetr #burcubiricik #bakmaoku #hepbenimle @burcubiricik @handetokmak Röportaj: @gozdeeyibilir Fotoğraflar: @koraybirand Moda Editörü: @ceylanatinc Fotoğraf Asistanları: @sonertunca @mertabedan @baristeksan Moda Editörü Asistanları: @atahankucukatalay @aydinsiila Saç: @ibrahimzengin Saç Asistanı: @aykutykaya Makyaj: @ecekaragulle_ Makyaj Asistanı: @cireneroz Prodüksiyon Amiri: @gunkutaltun
    6
  • Pazartesi hakkında düşüncelerimiz. 🤦🏻‍♀️ Bizimle aynı düşünceleri paylaşanlar? #monday #marieclairetr #pazartesi #princesscharlotte
    1
  • Doğum günün kutlu olsun #LeonardoDiCaprio 🖤 #44 #hbday #happybirthday #titanic #therevenant #thewolfofwallstreet #inception #catchmeifyoucan #greatgatsby
    12
  • Pazar günü ruhu!💥🥒💆🏻‍♀️ #sunday #sundaze #sundayfunday #marieclairetr
    1
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için