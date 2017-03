ÖZLEM SÜER GARE DE L’EST SONBAHAR/KIŞ 2017 KOLEKSİYONU

Özlem Süer ‘Gare de L’est’ Sonbahar/Kış 2017 koleksiyonunu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 9. sezonunda Grand Pera’da sundu.

Grand Pera’nın tarihi Cercle d’Orient binasında gerçekleşen defilede açılışı yapan top model Tülin Şahin uçuşan ipek tül ve dantel detaylı dönem kostümlerinden tatlar taşıyan kostümüyle büyüledi.

Defileyi izleyenler arasında iş, sanat ve cemiyet hayatından pek çok isim yer aldı. Özlem Güsar, Nurten Sancak, Jaklin Güner, Ayşegül Hotiç, Begüm Kütük Yaşaroğlu, Ayşe Tolga ve pek çok tanınan isim yer aldı.

Özlem Süer Paris’te başlayıp İstanbul’da son bulan Orient ekspress’ten ilham alarak hazırladığı koleksiyonuyla izleyenleri hikayesine ortak etti.

Özlem Süer ‘Gare de L’est’ adını verdiği koleksiyonunda yüksek el işçiliğinin en değerli örneklerini mix/match etkili parçalarla bir araya getiriyor. Doğu ekspresinin vintage dokusuyla uğradığı her şehirden en güzel renkleri ve motifleri toplayarak ilerleyen koleksiyon, bir seyahatte gözün görebileceği her rengi taşıyor. Derin vadilerin oyuklarındaki gölgeli yeşillerden, orman meyvelerinin koyu mor-bordo renklerine, güneşin olgunlaştırdığı narçiçeklerinden, yüksek tepelerin puslu gri rengine kadar bir maceranın içindeki her renge dokunuyor. Koleksiyondaki renk kombinlerini tren raylarının yolları işlediği gibi ilmek ilmek dokunan özel nakışlar tamamlıyor.

Neo romantik avant-garde parçaların yanında drape tekniklerinin de en özel örneklerinin yer verildiği “Gare de l’Est” AW17-18 koleksiyonu yeni materyal kullanımları ve deneysel aksesuarlarıyla öne çıkıyor. Kişiselleştirme odaklı koleksiyon, birbiri yerine geçebilen parçalar eşliğinde, kullanıcıların istedikleri gibi kombinleyebilecekleri estetik bir koleksiyon matematiği üzerine kuruluyor. Zaman zaman ton-sür-ton zaman zaman zıtlığın uyumunun ortaya çıkarıldığı kumaşların renk paletleri yine personalizasyon prensibiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Prömiyerinin Paris’te yapılacağı “Gare de l’Est” AW17-18 koleksiyonu, farklı şehirlerdeki duraklarına uğrayarak tüm renklerini birçok durakla buluşturacak, uğradığı her şehirden aldığı rengi bir sonrakine taşıyacak.