OZONLABS ENİSE YILMAZ’IN DAVETİ İLE BASINLA BULUŞTU

Dünyada yüz binlerce kadının tercihi OzonLabs ile Cildinizin Ozon Tabakasını Koruma Altına Alın..
%3.2gr /mol ozon derişimi ve dermo kozmetik ürünler arasında en yüksek ozon oranına sahip marka Ozon Labs.
İlk 4 Günde Gözle Görülür Etki
*Ciltte aydınlanma ve doğal parlaklık
*Göz altı morluklarında kalıcı azalma
*Cilt dokusunda tazelenme
İlk 21 Günde ki Etkiler
*Cildin ölü deri tabakalarından temizlenmesi
*Cilt elastikiyeti ve kolajeninin artması
*Bebeksi cilt yapısı
*Bebek Hücrelerde Artış
*Kırışıklıklarda azalma
*Kaz ayaklarının ortadan kalkması
İletişim ve Bilgi için
Ozonlabs Dijital Medya Danışmanı
Enise Yılmaz / eniseyilmaz@gmail.com 533 6902554
İlk 4 Günde Gözle Görülür Etki
İlk 21 Günde ki Etkiler