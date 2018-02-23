OZONLABS ENİSE YILMAZ’IN DAVETİ İLE BASINLA BULUŞTU





Dünyada yüz binlerce kadının tercihi OzonLabs ile Cildinizin Ozon Tabakasını Koruma Altına Alın..

%3.2gr /mol ozon derişimi ve dermo kozmetik ürünler arasında en yüksek ozon oranına sahip marka Ozon Labs.

İlk 4 Günde Gözle Görülür Etki

*Ciltte aydınlanma ve doğal parlaklık

*Göz altı morluklarında kalıcı azalma

*Cilt dokusunda tazelenme

İlk 21 Günde ki Etkiler

*Cildin ölü deri tabakalarından temizlenmesi

*Cilt elastikiyeti ve kolajeninin artması

*Bebeksi cilt yapısı

*Bebek Hücrelerde Artış

*Kırışıklıklarda azalma

*Kaz ayaklarının ortadan kalkması

İletişim ve Bilgi için

Ozonlabs Dijital Medya Danışmanı

Enise Yılmaz / eniseyilmaz@gmail.com 533 6902554

İlk 4 Günde Gözle Görülür Etki

İlk 21 Günde ki Etkiler

