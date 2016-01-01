OZONLABS O3RSS PROBİYOTİKLİ TEMİZLEME KÖPÜĞÜ TANITILDI





Ozonlabs Yaşam Bilimlerinin Yeni Ürünü “Ozonlabs O3RSS Probiyotikli Temizleme Köpüğünü” Marka Yönetmeni Enise Yılmaz ve Marka Ceo Balasu Dündaralp tarafından Kaşıbeyaz Bosphorus da basına özel bir kahvaltı ile tanıtıldı…

Türkiye’de bir ilk olan Probiyotikli Temizleme Köpüğü ile Cildini Çevresel Faktörlere Karşı Koru!

Ozonlabs Yaşam Bilimleri Faydalı Bakteri Probiyotiğin ciltte önemli bir yeri olduğunun Farkında..

Probiyotik, serbest radikaller ve gün içinde cildin florasını bozan tüm çevresel ve fiziki etmenler ile mücadelede yeni bir cilt teknolojisi.

Tıpkı Ozonlabs gibi, bugün dünyada sınırlı sayıda cilt dostu ve çevreci marka ‘Probiyotik Temizleyiciler’ sayesinde cilt bariyerinin güçlendirilmesi ve cildin kendi florasını korumasının önemini vurguluyor.

Cilt incelmesine karşı üstün Probiyotik teknolojisi ile sülfatsız, alkolsüz ve parabensiz cilt temizliği.

Ozonlabs Yeni Ürünü Ozonlabs O3RSS Probiyotikli Temizleme Köpüğü 89,90.-TL ile sadece www.ozonlabs.com adresinde…

