PANTONE 2018’İN RENGİNİ AÇIKLADI



Pantone, 2018’in renginin Ultra Violet olduğunu açıkladı. Bu rengin belirlenmesinde, mevcut kültürün derinlemesine araştırılması ve trend tahmin analizleri rol oynamakta.

Pantone ekibinin dünyadaki trend eğilimlerini analiz etmesi ve artan öneme sahip olan rengin belirlenmesiyle süreç şekilleniyor.

Rengin belirlenme aşamasında, eğlence endüstrisine, üretilen filmlere, seyahat trendlerine, sanat koleksiyonlarına, yeni sanatçılara, sokak stiline, modaya, tasarıma, popüler olan her şeye ve sosyo-ekonomik koşullara bakılmakta.

Pantone Renk Enstitüsünün yönetici direktörü Leatrice Eiseman, Ultra Viyole ile ilgili The New York Times’a yaptığı açıklamada seçtikleri renk için “özgünlük, yaratıcılık ve vizyon düşüncesinin barındığını” iletti.



