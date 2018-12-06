Pantone 2019 Yılının Rengini Açıkladı: Canlı Kırmızı Mercan Rengi

20 yıldır her Aralık ayında yeni senenin rengini açıklayan renk otoritesi Pantone; 2019 yılının rengini açıkladı: Kırmızı Mercan (Living Coral)!

Sosyal medyanın hayatımıza yansımasını simgeleyen bu canlı ve enerjik renk; önümüzdeki senenin moda ve güzellik trendlerini de etkileyecek.

Tıpkı denizdeki yaşamda barınak kaynağı olan mercanlar gibi; Pantone 16-1546 Living Coral tonu da bizim sürekli değişen yoğun tempolu yaşamlarımızda bizi kucaklayacak bir renk. Sosyal medyadaki mutluluk yerine gerçek optimistliği savunuyor.