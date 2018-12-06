Pantone 2019 Yılının Rengini Açıkladı: Canlı Kırmızı Mercan Rengi

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

20 yıldır her Aralık ayında yeni senenin rengini açıklayan renk otoritesi Pantone; 2019 yılının rengini açıkladı: Kırmızı Mercan (Living Coral)!

Sosyal medyanın hayatımıza yansımasını simgeleyen bu canlı ve enerjik renk; önümüzdeki senenin moda ve güzellik trendlerini de etkileyecek.

Tıpkı denizdeki yaşamda barınak kaynağı olan mercanlar gibi; Pantone 16-1546 Living Coral tonu da bizim sürekli değişen yoğun tempolu yaşamlarımızda bizi kucaklayacak bir renk. Sosyal medyadaki mutluluk yerine gerçek optimistliği savunuyor.

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Geçtiğimiz ay Sibel filmi ile 20. Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nde Yılın Performansı Ödülü’nü kazanan Damla Sönmez’in güzellik sırlarını keşfediyoruz.💄 Devamını aralık sayımızda bulabilirsiniz. #marieclairetr #damlasönmez Hazırlayan: @damla.suay Fotoğraflar: @selinsnap
    6
  • Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümü kutlu olsun. #DünyaKadınHaklarıGünü #5AralıkDünyaKadınHaklarıGünü #marieclairetr
    0
  • Metropolitan Sanat Müzesi’nde gerçekleşen Chanel Metiers D’Art 2018/19 defilesinin öne çıkanları; #PharrellWilliams ‘ın podyumdaki yürüyüşü ve bu özel sunumun çarpıcı makyaj görünümleri. #Chanel #chanelmetiersdart #chanelnyc #metmuseum
    5
  • Karşınızda, aralık kapağımızın yıldızı Hazal Kaya’nın keyifli çekim hikayesi. 🌟 Video: @dilekaltan #BakmaOku #HazalKaya @hazalkaya @handetokmak Röportaj: @gozdeeyibilir Fotoğraflar: @korayparlak Moda Editörü: @ceylanatinc Fotoğrafçı Asistanları: #LütfüTarganer, @ookanaltin Moda Editörü Asistanları: @atahankucukatalay , @aydinsiila Saç: @ibrahimzengin Saç Asistanı: @ferittkarahan Makyaj: @ecekaragulle_ Makyaj Asistanı: @cireneroz
    61
  • Priyanka Chopra ve Nick Jonas’ın üç gün üç gece süren düğün törenlerinden özel bir kare. 👰🏻♥️🤵🏻 #marieclairetr #priyankachopra #nickjonas
    17
  • - Şu an nereye ışınlanmak istersin? - Her zaman evime. “Eve ne zaman gideceğiz” diyen küçük kızlar gibiyim. ✨ Aralık sayımız bayilerde, kaçırmayın. #BakmaOku #HazalKaya @hazalkaya @handetokmak Röportaj: @gozdeeyibilir Fotoğraflar: @korayparlak Moda Editörü: @ceylanatinc Fotoğrafçı Asistanları: #LütfüTarganer, @ookanaltin Moda Editörü Asistanları: @atahankucukatalay , @aydinsiila Saç: @ibrahimzengin Saç Asistanı: @ferittkarahan Makyaj: @ecekaragulle_ Makyaj Asistanı: @cireneroz Backstage Video: @dilekaltan
    43
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için