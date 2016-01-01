PARA BİRİKTİRMEK İÇİN 30 YAŞ ÖNCESİ DİKKAT ETMENİZ GEREKEN 7 NOKTA



30 yaşı hayatının bir dönüm noktası olarak görenler, bu önerilerimizi oldukça dikkate alacaktır diye düşünüyoruz.

Yaş ilerledikçe artan sorumluluklarla birlikte alışveriş listeleriyle hafiften vedalaşmaya başlayıp, kendinizi geleceğe yönelik yatırım planları yaparken bulmak mümkün olabiliyor.

Bizim de bu yatırım planlarınıza destek olacak birkaç önerimiz var!

1- Acil durumları göz önünde bulundurun

Aylık yaşam giderlerinizin haricinde tüm yıl boyu karşınıza çıkabilecek acil durumlar için (sağlık, işten çıkarılma vs.) mutlaka kenara para koyma telaşınıza girmeniz tavsiye olunur. Yaş artıkça bu tür durumlarla karşılaşma olasılığınızın daha da artığını unutmayınız. Bu yatırım, acil durumlarla karşılaştığınızda en azından daha rahat olmanızı sağlayacak ve sizi panik halinden kurtaracak.

2- Ve Olaylar Gelişir…

Peki, birden gelişebilecek olaylar için hazırlıklı olmaya ne dersiniz? Mesela aniden hayatınızın aşkıyla tanıştınız ve evliliğe karar verdiniz ya da karşınıza reddedemeyeceğiniz bir yatırım önerisi çıktı ( Ev ya da arsa almak gibi)… Bu tür durumlar için para biriktirmek en doğru kararlardan olacak şüphesiz. Hazırlıksız yakalanmamak için de 30 yaş öncesinde başlamak isabetli olur tabii.