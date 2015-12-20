PARILTILI PARÇALARI GÜNDÜZ GİYMENİN YOLLARI



Sezon alışverişi sırasında alınan pullu, parıltılı, simli parçaları şık bir geceye saklıyor olabilirsiniz ama bir an önce de giymek için sabırsızlanıyorsanız, gün bugün!

Onları hemen gardıroptan çıkarın ve gündüz sokakları ışıl ışıl bir şekilde arşınlayın.

Peki, ama nasıl? Çok da yılbaşı süsü gibi görünmemek adına, parıltı parçaların dozunu ayarlamak önemli.

Kombin önerileri için size fikir verebilecek bu görünümleri sakın es geçmeyin.



Işıltıya yüzde yüz açık bir tarzını yoksa, işe ufak adımlarla başlamak isabetli olacaktır. Mesela çoraplarla.

Kısa paça pantolon içerisinden görünen parıltılı çoraplara ne dersiniz?

