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Paris Haute Couture Moda Haftası’nın İlham Verici Sokak Stilleri

Devam etmekte olan Paris Haute Couture Moda Haftası, özel ve ilham verici koleksiyonlar sunmanın çok daha fazlasını vermeye devam ediyor. Modern, trendlerin izinden giden ve zamansız görünümleriyle esin kaynağı olmaya hazır sokak stilleri bu soğuk havalar için biçilmiş kaftan.

Modanın her alanından gelen konuklar, dondurucu Paris havasından etkilenmeden, kontrollü “kahramanlıklarla” stillerini cesurca sergiliyorlar.

İşte Paris Haute Couture Moda Haftası İlkbahar / Yaz 2019 sezonunun favorimiz olan sokak stilleri.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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